Pallanuoto, A2 Nord: Lavagna batte Crociera nell’anticipo

Nell’anticipo della terza giornata della serie A2 girone nord, la Lavagna 90 Dimeglio supera 11-8 nel derby la Crocera Stadium.

Gli ospiti, che pagano l’espulsione del mancino Ferrari nel secondo tempo, restano in partita fino al 7-7 di Manzone; in apertura di quarta frazione lo strappo decisivo della Lavagna con il mini break firmato da Luca Pedroni per il determinate 9-7.

LAVAGNA 90 DIMEGLIO-CROCERA STADIUM 11-8

LAVAGNA 90 DIMEGLIO: Agostini, Villa, Luce 1, M. Pedroni 1, L. Pedroni 1, Cimarosti 1, Bianchetti, Gabutti, F. Cotella 1, G. Cotella, Menicocci 4, Magistrini, Casazza 2. All. Martini.

CROCERA STADIUM: Graffigna, Pedrini 1, Giordano, Chirico, Congiu, Figini, Ferrari 1, Tamburini, L. Fulcheris 3, Delle Piane, Bavascano, Manzone 3, A. Fulcheris. All. Campanini.

Arbitri: Ferrari e Iacovelli.

Note: parziali 1-1, 4-4, 2-2, 4-1. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Lavagna 3/3 e Crocera 6/9. Espulso per proteste Ferrari (C) a 5’22 del secondo tempo.