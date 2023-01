Pallanuoto, A1M: vincono Recco e Quinto, pari Savona e Bogliasco ko

Torna l’A1 maschile con l’undicesima giornata d’andata. I campioni d’Italia della Pro Recco, giovedì vincenti 14-2 contro il Circolo Nautico Posillipo nel recupero del nono turno, superano 13-5 la Telimar a Palermo nella piscina Olimpica; partenza veloce della squadra di Sukno che si porta avanti 6-0 dopo poco più di nove minuti di gioco. Tutti di Del Basso i cinque gol palermitani, il primo dei quali dopo 11’51” di gioco. I liguri campioni d’Italia e d’Europa, detentori di Coppa Italia e Supercoppa eurpopea, comandano la regular season a punteggio pieno. Alle loro spalle c’è il Brescia che alla Scuderi batte 11-8 il Nuoto Catania e rimane a tre punti di distanza; i ragazzi di Bovo, dopo 26 minuti super equilibrati (Torrisi segna l’8-8 in avvio di quarto tempo), decidono la partita con i gol di Lazic, Di Somma e Alesiani nel quarto tempo.

Tutto facile per l’Ortigia 1928 che doppia 20-10 l’Anzio Waterpolis. Biancoverdi trascinati dalle quaterne di Ferrero, Di Luciano e Francesco Condemi. Finisce in parità tra il Circolo Nautico Posillipo e la Rari Nantes Savona. Tanti rimpianti per i biancorossi di Angelini che conducono 11-8 fino a metà dell’ultimo periodo. Poi il guizzo di Abramson e la doppietta di Saccoia nell’ultimo minuto consentono ai napoletani di raggiungere in pareggio a nove secondi dalla fine.

Il colpaccio lo piazza la Iren Genova Quinto che supera 8-4 la Pallanuoto Trieste. L’equilibrio tiene fino a metà gara (3-3); poi l’improvvisa e determinante allungo dei biancorossi con i gol in sequenza di Nora, Mijuskovic e Gitto per il 6-3 che indirizza la partita dopo tre tempi. Massaro apre il rigore ad Inaba in avvio di quarto periodo; Petronio riporta i giuliani a -2 (6-4). In seguito la nuova accelerazione dei liguri con Villa e Di Somma che siglano il determinante 8-4 a due minuti dalla conclusione. In chiave salvezza pesanti successi di De Akker Team e Distretti Ecologici Nuoto Roma: gli emiliani superano di misura la Check Up RN Salerno grazie a un gol di Manzi a due minuti dalla fine; i capitolini passano 16-11 in casa della Netafim Bogliasco 1951 trascinati dai sette gol di un super Francesco Faraglia.

A1 maschile

11^ giornata – sabato 14 gennaio

De Akker Team-Check UP RN Salerno 10-9

Telimar-Pro Recco 5-13

CN Posillipo-RN Savona 11-11

CC Ortigia 1928-Anzio Waterpolis 20-10

Nuoto Catania-AN Brescia 8-11

Iren Genova Quinto-Pallanuoto Trieste 8-4

Netafim Bogliasco 1951-Distretti Ecologici Nuoto Roma 11-16