Pallanuoto, A1M: iniziano i play off e i play out

Pausa terminata e squadre pronte per il mese più importante della stagione. Il campionato di A1 maschile entra nel vivo con i playoff che assegneranno lo scudetto e i pass per le competizioni europee e i playout che sanciranno la seconda retrocessione, dopo quella della Bogliasco 1951 che ha chiuso all’ultimo posto la regular season. Insomma un mercoledì 3 maggio tutto da vivere, con gara 1 delle semifinali, anche quelle per il quinto posto.

Playoff scudetto. Quattro squadre a contendersi il 104° titolo italiano. Si parte con i campioni uscenti della Pro Recco che in casa, dalle 18.30 in diretta su Waterpolo Channel, affronta la Telimar Palermo; l’altra sfida vede opposte alla Mompiano, dalle 20.30, l’AN Brescia e la CC Ortigia 1928.

Playoff 5° posto. Un solo match in programma quello tra le rivelazioni Pallanuoto Trieste e Circolo Nautico Posillipo; posticipato a venerdì 5 maggio il derby Rari Nantes Savona-Iren Genova Quinto.

Playout. Sfide da vivere anche nella poule retrocessione. Tutto in bilico ad Anzio e Bologna, dove Anzio Waterpolis e De Akker Team attendono rispettivamente la Nuoto Catania e la Check UP RN Salerno.

Playoff

Semifinali scudetto

Gara 1 – mercoledì 3 maggio

18.30 Pro Recco-Telimar Palermo – live su Waterpolo Channel

Arbitri: L. Bianco e Romolini

20.30 AN Brescia-CC Ortigia

Arbitri: Navarra e Franulovic

Semifinali 5° posto

Gara 1 – mercoledì 3 maggio

20.00 Pallanuoto Trieste-CN Posillipo

Arbitri: Petronilli e Schiavo

19.00 RN Savona-Iren Genova Quinto – venerdì 5 maggio

Arbitri: Pinato e Piano

Playout

Semifinali

Gara 1 – mercoledì 3 maggio

17.30 Anzio Pallanuoto-Nuoto Catania

Arbitri: Ercoli e Calabrò

De Akker Bologna-Check UP Salerno

Arbitri: Brasiliano e Rovida

retrocessa Netafim Bogliasco

A1 femminile. La SIS Roma, già qualificata per la finale scudetto, dopo aver chiuso 2-0 la serie contro la Pallanuoto Trieste, attende la sfidante che le contenderà il 39esimo campionato di serie A1. L’avversaria verrà fuori dalla bella tra Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte, in programma in Veneto alle 20.00 in diretta su Waterpolo Channel con telecroanca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postigilione. Sarà un match all’insegna dell’equilibrio, come dimostrato anche da gara 1 e gara 2 che hanno visto sovvertire il fattore campo.

Semifinali playoff

Gara 1 – mercoledì 26 aprile

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 8-10 – trasmessa in diretta su Waterpolo Channel

SIS Roma-Pallanuoto Trieste 12-7

Gara 2 – sabato 29 aprile

L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 9-11 – trasmessa in diretta Waterpolo Channel

Pallanuoto Trieste-SIS Roma 7-21

Gara 3 – mercoledì 3 maggio

20.00 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte – live su Waterpolo Channel

Finali playout

Gara 1 – sabato 29 aprile

RN Florentia-Brizz Nuoto 10-7

Gara 2 – sabato 6 maggio

17.30 Brizz Nuoto-RN Florentia

Ev. Gara 3 – sabato 13 maggio

15.00 RN Florentia-Brizz Nuoto

.