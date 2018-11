Pallanuoto, A1 M: Quinto vince nel posticipo

Nel primo dei tre posticipi della quarta giornata del 100° campionato di serie A1 maschile di pallanuoto, a Firenze, la Iren Genova Quinto supera 7-6 la Rari Nantes Florentia.

Grande equilibrio, toscani avanti dopo tre tempi con la tripletta del capitano Coppoli, liguri che pareggiano con Vavic a 1’16” dalla fine e segnano il gol vittoria con Amelio a 5″ dalla sirena. La partita è stata rinviata ad oggi per la prematura scomparsa del tecnico e dirigente ligure Marco Paganuzzi. Mercoledì 7 novembre scendondo in acqua alle 15.00 Pro Recco-Nuoto Catania e alle 20.30 Sport Management-AN Brescia – in diretta su Waterpolo Channel – che sono state posticipate per impegni in Champions League di Recco, Brescia e Sport Management.

A1 maschile – Risultati e programma 4^ giornata

Sabato 3 novembre

RN Savona-CC Ortigia 9-10

Pallanuoto Trieste-Roma Nuoto 8-7

SS Lazio-CN Posillipo 7-14

CC Napoli-Bogliasco Bene 9-8

Lunedì 5 novembre

RN Florentia-Iren Genova Quinto 6-7

Mercoledì 7 novembre

15.00 Pro Recco-Nuoto Catania

Arbitri: Savarese e Guarracino

20.30 Sport Management-AN Brescia

Arbitri: Paoletti e Calabrò

Delegato: Carannante