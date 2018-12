Pallanuoto, A1 M: nel menu il derby Bogliasco-Quinto

I campionati di serie A1 proseguono con la nona giornata del torneo maschile e la settima di quello femminile.

Appuntamento sabato 8 dicembre a partire dalle ore 15 con quattro partite in programma e la diretta streaming su Waterpolo Channel del match di A1 femminile tra Rapallo Pallanuoto (terza con 13 punti) e l’Ekipe Orizzonte Catania che guida la classifica a quota 18. L’altro incontro trasmesso in diretta sul canale tematico della Federnuoto è quello di serie A1 maschile a Bogliasco alle 18.00 tra Bogliasco Bene (un punto in otto partite) e Iren Genova Quinto, decimo in classifica con 9 punti ma reduce da quattro sconfitte consecutive. Impegnate in casa le squadre campioni d’Italia, entrambe alle 18: la Pro Recco (32 scudetti, 13 Coppe Italia e 8 Coppe dei Campioni) riceve la Florentia e il Plebiscito Padova (4 scudetti e 2 Coppe Italia) la Kally Milano.

SERIE A1 M

Programma della 9^ giornata

15.00 Lazio Nuoto-Sport Management

Arbitri Calabrò e Alfi

16.00 Nuoto Catania-RN Savona

Arbitri Frauenfelder e Collantoni

17.00 CN Posillipo-CC Ortigia

Arbitri Severo e Pinato

18.000 PN Trieste-CC Napoli

Arbitri Centineo e D’Antoni

18.00 Pro Recco-RN Florentia

Arbitri Scappini e Nicolosi

18.00 Roma Nuoto-AN Brescia

Arbitri Lo Dico e Pascucci

18.00 Bogliasco Bene-Iren Genova Quinto – Diretta WP Channel

Arbitri Rovida e Piano

Classifica

SERIE A1 F

Programma della 7^ giornata

15.00 Rapallo PN-L’Ekipe Orizzonte – Diretta WP Channel

Arbitri Paoletti e Ricciotti

15.00 F&DH2O-Torre del Grifo

Arbitri Castagnola e Rotondano

15.00 RN Florentia-CSS Verona

Arbitri Brasiliano e A. Guarracino

16.00 Boglasco Bene-SIS Roma

Arbitri Romolini e Bensaia

18.00 Plebiscito Padova-Kally NC Milano

Arbitri L. Bianco e Zedda