Pallanuoto, A1 femminile: sorriso ligure alla prima di ritorno

Si gioca la prima giornata di ritorno, decima complessiva del campionato di A1 femminile di pallanuoto.

La capolista SIS Roma, che comanda con trenta punti, supera 17-10 la Pallanuoto Trieste, che scende al quinto posto, superata in classifica dal Rapallo. A tre punti dalle giallorosse resta il Plebiscito Padova che vince largo 21-5 sul campo del Como Nuoto Recoaro. Due gare a senzo unico; nella Roma brilla la cinquina di Giustini, nel Padova spicca il poker di Casson.

Tutto facile anche per l’Ekipe Orizzonte che si impone 24-3 in casa della Rari Nantes Florentia. Etnee in grande spolvero: 6 triplette e 3 doppiette. Reduce dal ko nella trasferta di Roma, una reazione convincente per la squadra di Martina Miceli che sale a 24 punti.

Nelle gare del primo pomeriggio successi di Netafim Bogliasco e Rapallo Pallanuoto. Alla Vassallo quattro gol di Di Maria per Bogliasco che fa un bel passo avanti in chiave salvezza e batte 13-8 la Brizz Nuoto. Catanesi in gara solo nel primo quarto chiuso 5-3. Poi il 5-0 di break affievolisce le speranze delle ospiti nonostante i tre rigori parati da Santapaola. Nel finale Spampinato, Santoro e Giuffrida riducono lo svantaggio a meno cinque. Alla comunale il Rapallo vola al quarto posto mentre sprofonda sempre più ultimo Bologna. Le liguri vanno addirittura sul 10-0 ad inizio terzo tempo anche grazie alla quaterna della mancina Gitto. La canadese Lekness si sveglia con una tripletta quando già i giochi sono fatti. Tripletta anche per Marcialis che sugella la sesta vittoria in campionato.

A1 femminile

10^ giornata – sabato 21 gennaio

Netafim Bogliasco 1951-Brizz Nuoto 13-8

Arbitri: Scappini e Baretta

Rapallo Pallanuoto-RN Bologna 15-7

Arbitri: Nicolai e Iacovelli

Pallanuoto Trieste-SIS Roma 10-17

Arbitri: Carmignani e Grillo

Como Nuoto Recoaro-Plebiscito Padova 5-21

Arbitri: Brasiliano e Rizzo

RN Florentia-L’Ekipe Orizzonte 3-24

Arbitri: Doro e Alessandroni