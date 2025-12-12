Palermo-Sampdoria: orario, formazioni e dove vederla in TV

Stasera alle 20:30 al Renzo Barbera va in scena Palermo-Sampdoria: rosanero in lotta per la promozione e blucerchiati alla ricerca di punti salvezza

La serie BKT 2025/26 propone uno dei suoi anticipi più delicati e suggestivi: Palermo-Sampdoria si gioca questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle 20:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Da una parte c’è la squadra di Pippo Inzaghi, che vuole confermare la propria candidatura alla promozione diretta dopo due vittorie consecutive e consolidare il distacco dalle prime posizioni della classifica. Dall’altra c’è una Sampdoria in difficoltà, penultima, alla disperata ricerca di punti utili per allontanarsi dalla zona retrocessione e ottenere continuità di risultati che finora è mancata fuori casa.

Le dichiarazioni di mister Angelo Gregucci

Alla vigilia della partita, l’allenatore della Sampdoria, Angelo Gregucci, ha analizzato il confronto con il Palermo in conferenza stampa evidenziando l’importanza di una prestazione determinata e collettiva per provare a ottenere un risultato positivo in trasferta. Gregucci ha sottolineato l’importanza di affrontare l’avversario con rispetto, consapevoli delle qualità tecniche e dei risultati recenti dei siciliani, ma senza rinunciare a lottare con intensità e lucidità per tutti i 90 minuti.

Gregucci ha anche ricordato l’importanza del contributo dei giocatori più esperti e della crescita dei giovani all’interno del progetto di squadra. La concentrazione, secondo il tecnico blucerchiato, passa attraverso l’impegno collettivo e la capacità di sfruttare le giocate chiave nei momenti decisivi della partita, oltre alla capacità di mantenere lucidità anche nei frangenti più complessi dell’incontro.

Trasferta vietata ai tifosi liguri

Una delle note più discusse della vigilia riguarda la trasferta vietata ai tifosi residenti in Liguria: il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) ha confermato anche per questa partita la decisione che limita la vendita dei biglietti ai soli tifosi non liguri, determinando una presenza quasi esclusiva di sostenitori rosanero allo stadio. Queste restrizioni hanno ridotto drasticamente i tagliandi venduti per il settore ospiti e alimentano ulteriormente la pressione sulla squadra blucerchiata, che si troverà ad affrontare un ambiente prevalentemente casalingo per gli avversari.

Orario e dove vedere Palermo-Sampdoria in TV e streaming

Il match è programmato per le ore 20:30 di venerdì 12 dicembre 2025 e sarà trasmesso in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie BKT 2025/26 e offre la visione tramite app su smart TV, dispositivi mobili e console.

Oltre a DAZN, la partita sarà visibile anche su Amazon Prime Video all’interno del canale LaB Channel. Dove l’incontro è accessibile per gli utenti Amazon Prime senza costi aggiuntivi, grazie alla diffusione della Serie B in streaming attraverso la piattaforma.

Seguire Palermo-Sampdoria in diretta streaming è semplice: gli abbonati possono utilizzare l’app DAZN o Prime Video su smart TV, smartphone, tablet e PC. Oppure tramite dispositivi come Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Dove si gioca e impianto storico

La gara si disputa presso lo stadio Renzo Barbera, struttura iconica situata a Viale del Fante, Palermo. Inaugurato nel 1932 e più volte rinnovato nel corso dei decenni, il Barbera è uno degli impianti storici del calcio italiano. Con una capienza di oltre 36.000 spettatori e un’atmosfera sempre intensa e passionale nelle partite interne del Palermo.

Le probabili formazioni

PALERMO-SAMPDORIA

PALERMO (3-5-2)

Joronen; Bereszyński, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Palumbo, Ranocchia, Segre, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo. All. Inzaghi.

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Venuti, Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Conti, Henderson, Benedetti, Ioannou; Pafundi, Coda. All. Foti-Gregucci.

ARBITRO

Pezzuto di Lecce. Assistenti: Mohktar di Lecco e Cavallina di Parma. Quarto ufficiale: Di Mario di Ciampino. VAR: Volpi di Arezzo. AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube