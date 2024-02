Palazzo Ducale, al via la direzione con Ilaria Bonacossa

La presentazione alla città nel Salone del Maggior Consiglio

Ilaria Bonacossa, la nuova direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, ha ufficialmente iniziato la sua avventura genovese, presentandosi alla città nel Salone del Maggior Consiglio.

Questo segna l’inizio della sua gestione di una delle istituzioni culturali più prestigiose.

All’evento di presentazione erano presenti il presidente della Fondazione Beppe Costa, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci.

Bonacossa è stata scelta dopo un processo di selezione iniziato ad agosto, con oltre cento candidati che hanno partecipato all’avviso di selezione.

La sua nomina è stata confermata dal Consiglio Direttivo, che ha individuato in lei la figura ideale per ricoprire il ruolo di Direttore.

Ilaria Bonacossa, milanese, laureata in Storia dell’Arte all’Università Statale di Milano e con un master al Bard College di New York, vanta una lunga esperienza in ambito di curatele internazionali e gestione culturale.

Ha diretto Artissima, la fiera internazionale d’arte contemporanea di Torino, dal 2017 al 2021.

In passato, ha ricoperto il ruolo di direttore artistico del Museo di arte contemporanea di Villa Croce a Genova dal 2012 al 2016.

Bonacossa ha espresso il suo entusiasmo all’inizio di questa nuova avventura e ha dichiarato di contare su una squadra competente e sull’attenzione delle istituzioni.

Il suo obiettivo è valorizzare Palazzo Ducale come un’icona della cultura, promuovendo anche la sua attrattività a livello nazionale e internazionale.

Bonacossa annuncia una grande mostra dedicata alla pittrice francese Berthe Morisot

Tra i prossimi appuntamenti, Bonacossa ha annunciato una grande mostra dedicata alla pittrice francese Berthe Morisot, prevista per l’autunno, inserita nel programma ufficiale delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Impressionismo.

La nuova direttrice intende potenziare Palazzo Ducale attraverso l’uso strategico del digitale, l’innovazione e le nuove tecnologie.

La cultura digitale sarà fondamentale per attrarre un pubblico diversificato, proveniente da ogni parte d’Italia.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha accolto Bonacossa con entusiasmo, sottolineando la sua conoscenza della realtà genovese e la sua esperienza nazionale e internazionale. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha elogiato il ruolo di Palazzo Ducale negli ultimi anni nel portare mostre e progetti di prestigio in città, contribuendo all’ampliamento dell’offerta culturale genovese.

Il presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Beppe Costa, ha augurato il meglio a Bonacossa, auspicando che la sua direzione porti a un ulteriore salto in avanti in termini di coinvolgimento del territorio e centralità a livello nazionale e internazionale.

Chi è Ilaria Bonacossa

Direttrice del Museo Nazionale di Arte Digitale di Milano dal 2022 al 2023, Ilaria Bonacossa, è una critica d’arte e curatrice che ha guidato la Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea Artissima dal 2017 al 2021. Laureata in Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università Statale di Milano, dopo aver completato un master in Studi Curatoriali al Bard College (USA), ha lavorato a New York presso il Whitney Museum.

Curatrice per nove anni presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino, nel 2007 è stata membro della giuria per il Leone d’Oro della 52ª Biennale d’Arte di Venezia. Dal 2012 al 2016, Ilaria è stata Direttrice Artistica del Museo Villa Croce a Genova. Nel 2013 ha curato il progetto personale di Katrin Sigurdardottir al Padiglione Islandese alla Biennale di Venezia.

Dal 2021 è stata nominata Arts and Culture Liaison per il Riyadh Art Program; è stata membro del Comitato Tecnico per le acquisizioni del FRAC Provence-Alpes Côte d’Azur a Marsiglia; del Comitato Direttivo del Padiglione d’Arte Contemporanea PAC a Milano e membro del Comitato di Selezione del Premio Prince Pierre a Monaco.

Dal 2015 è curatrice di Antinori Art Projects e direttrice artistica della Fondazione La Raia. Dal 2019 è la responsabile del corso per il Master in Arte del Mercato presso la Naba Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.