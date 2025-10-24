Padre Andrea Melis condannato a 10 anni per abusi sessuali su minore

E’ stato condannato a dieci anni di reclusione padre Andrea Melis, ex presidente della Federazione delle scuole cattoliche primarie e secondarie della Liguria, ex parroco di Finale Ligure ed ex direttore della scuola elementare Assarotti di Genova, a processo con rito abbreviato per il reato di violenza sessuale su un chierichetto di dodici anni.

La sentenza di primo grado, con rito abbreviato e quindi con sconto della pena, è stata emessa oggi pomeriggio dal Tribunale di Savona.

Il religioso era stato arrestato dai carabinieri di Genova nell’agosto del 2024 con l’accusa di abusi su alcuni minori ed era stato subito sospeso dalla Curia. Il caso genovese, che riguardava un suo ex alunno, era stato poi archiviato dalla Procura a seguito di un incidente probatorio.

Padre Melis è stato anche parroco di una Chiesa a Finale Ligure, dove sono emerse le accuse più pesanti con il prete che avrebbe abusato del chierichetto di dodici anni.

Secondo l’accusa, padre Melis aveva chiesto ripetutamente favori sessuali in cambio di regali, cene, abiti firmati, videogiochi e migliaia di euro di ricariche attraverso una carta prepagata

Al termine del processo a carico dell’ex prete la giudice savonese Laura De Dominicis ha accolto gli elementi indiziari e il quadro probatorio emerso a carico dell’imputato per il quale, oltre ai 10 anni di reclusione, ha disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio, servizio, in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Durante il processo il prete ha seguito un percorso specifico per i “sex offender” in una comunità in Umbria e ora dovrà comparire anche davanti al Tribunale ecclesiastico.

I legali difensori dell’imputato hanno riferito che attenderanno di conoscere nel dettaglio le motivazioni della sentenza di primo grado e quindi valutare il possibile ricorso in Appello.