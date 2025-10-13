Pace di Trump: palestinesi festeggiano, ma ProPal di sinistra occupano Nautico

Il popolo palestinese ha festeggiato a Gaza il Piano di Pace del presidente Usa Donald Trump, accettato pure dai terroristi di Hamas, che stamane hanno liberato gli ostaggi sopravvissuti alla strage del 7 ottobre 2023.

Ma questa mattina alcuni studenti ProPal di sinistra dell’Istituto Nautico San Giorgio di Genova hanno occupato la scuola per “protestare sia contro il dirigente scolastico Paolo Fasce, da tempo oggetto di un’ostilità profonda da parte di tutto il corpo studentesco, sia contro le politiche che il Governo italiano porta avanti su ordine di Washington, Bruxelles e Tel Aviv”.

Dall’edificio è stata rimossa la bandiera europea, simbolo di un’istituzione che gli studenti ritengono “essere nemica dello sviluppo, della pace e della libertà”.

“Siamo contro – hanno aggiunto i promotori della protesta – ogni forma di sostegno e vicinanza al regime sionista, colpevole di indicibili massacri e di un vero e proprio genocidio, mostrando la propria solidarietà alla resistenza palestinese.

Protestiamo anche contro il riarmo europeo diretto a portare avanti una guerra sempre più diretta contro la Federazione Russa, paese che per l’Italia non è mai stato, e mai sarà, un nemico, oltre che contro l’occupazione dell’Italia da parte degli Stati Uniti.

Il dirigente scolastico Paolo Fasce si è fatto portatore di una linea filo-sionista, filo-europea e filo-americana intollerabile che, unita alla sua continua arroganza e al suo disinteresse verso l’opinione degli studenti, ha spinto i ragazzi del Nautico San Giorgio a occupare”.