Otto serate di musica, 8 piazze italiane e 2 artisti d’eccezione: Pago e Giulia Sol

8 serate di musica, 8 piazze italiane e 2 artisti d’eccezione, Pago e Giulia Sol, per festeggiare i 10 anni del Crai Summer Tour.

Venerdì 28 luglio – Piazza Partigiani, Alassio (SV)

Sabato 29 luglio – Piazza Italia, Loano (SV)

Domenica 30 luglio – Piazza del Popolo, Albenga (SV)

Dal 21 al 30 luglio torna lo storico tour estivo organizzato da Codè Crai Ovest che da anni anima l’estate con musica, spettacoli e intrattenimento in giro per l’Italia, coinvolgendo decine di migliaia fra turisti e residenti nelle località estive più gettonate della Liguria e, novità di quest’anno, approdando anche in provincia di Lecco e di Torino.

Il Crai Summer Tour 2023 porterà la musica on the road nelle piazze italiane grazie alle voci di due ospiti d’eccezione: i cantanti Pago e Giulia Sol, amatissimi dal pubblico anche grazie alle numerose partecipazioni a importanti programmi televisivi come “Tale e Quale Show” e “Grande Fratello Vip”.

Durante le serate i due artisti ripercorreranno i brani dei grandi cantautori italiani, esibendosi sia singolarmente che in duetto.

Pago porterà sul palco anche i suoi brani e riprenderà alcune performance eseguite in occasione della sua partecipazione a Tale e Quale Show; Giulia Sol si esibirà inoltre con alcuni dei brani più famosi del mondo del Musical.

La partecipazione al Crai Summer Tour è libera e gratuita.

Programma:

Ore 20.45 Apertura Crai Summer Tour Village

Ore 21 Pre-Show condotto da Raffaele Di Biase

Ore 21,30 Music Show con Pago e Giulia Sol

Calendario Crai Summer Tour 2023

Venerdì 21 luglio – Piazza Cavour, Levanto (SP)

Sabato 22 luglio – Piazza Santa Maria, Andora (SV)

Domenica 23 luglio – Lungomare XX Settembre, Pietra Ligure (SV)

Martedì 25 luglio – Area Beach Volley, via Statale 703, Garlate (LC)

Giovedì 27 luglio – Via Torino 168, San Francesco al Campo (TO)

Venerdì 28 luglio – Piazza Partigiani, Alassio (SV)

Sabato 29 luglio – Piazza Italia, Loano (SV)

Domenica 30 luglio – Piazza del Popolo, Albenga (SV)