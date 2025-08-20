Ospedale San Martino di Genova: cos’è la squadra Dose Team

Una squadra speciale per la sicurezza dei pazienti

All’interno dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova è attivo il “Dose Team”, una squadra multidisciplinare dedicata al monitoraggio e alla gestione delle radiazioni somministrate ai pazienti durante gli esami diagnostici. La creazione di questo gruppo risponde alle nuove regole nazionali sulla radioprotezione introdotte dal Ministero della Salute, che impongono la registrazione accurata di ogni dose di radiazione erogata.

Il ruolo del Dose Team e le figure coinvolte

Il team è composto da diverse figure professionali: medici, tecnici di radiologia, specialisti in fisica medica e ingegneri informatici. Ognuno contribuisce con competenze specifiche per garantire la massima sicurezza, trasparenza e qualità degli esami diagnostici, riducendo al minimo i rischi legati all’esposizione.

Perché il controllo delle radiazioni è fondamentale

Gli studi scientifici sottolineano che non esiste un livello di esposizione alle radiazioni che possa essere considerato completamente sicuro. Per questo motivo diventa cruciale l’adozione di sistemi di controllo e di ottimizzazione che consentano di contenere le dosi senza compromettere l’efficacia diagnostica degli esami.

Dose Management System: tecnologia al servizio della salute

Il Policlinico San Martino ha installato un avanzato Dose Management System sulle apparecchiature radiologiche ospedaliere. Grazie a questo sistema, le radiazioni somministrate vengono raccolte, archiviate e analizzate in modo dettagliato, permettendo anche l’invio dei dati agli organi competenti. Sono già monitorate procedure come la tomografia computerizzata di cranio, torace e addome, oltre alla mammografia digitale. Le prossime fasi prevedono l’estensione anche a radiologia interventistica, medicina nucleare e altre specialità.

Consenso informato e controlli interni

Oltre al monitoraggio tecnico, il Dose Team ha attivato procedure di verifica interne per assicurare il rispetto delle normative e una corretta comunicazione con i pazienti. Particolare attenzione è dedicata al consenso informato, affinché ogni persona sia consapevole dell’esposizione alle radiazioni e delle motivazioni che ne rendono necessaria la somministrazione.

La forza della collaborazione multidisciplinare

Il successo del Dose Team si fonda sulla collaborazione tra diverse professionalità che operano in sinergia con un unico obiettivo: migliorare la sicurezza e la qualità delle diagnosi radiologiche, mettendo sempre al centro la salute e la tutela dei pazienti.

