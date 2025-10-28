Ortovero ha festeggiato la medaglia d’argento di Silvana Stanco

Ortovero. Ha vinto tre titoli alle Universiadi, tre titoli mondiali e cinque europei, la medaglia d’argento nel Trap alle Olimpiadi di Parigi del 2024: si tratta di Silvana Maria Stanco, che gareggia per il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle ed è cittadina di Ortovero.

Il sindaco Osvaldo Geddo ed i concittadini le avevano organizzato una grande festa in occasione della medaglia parigina ed ora l’hanno di nuovo festeggiata per aver conquistato ad Atene ai Campionati Mondiali di Tiro a Volo la medaglia d’argento.

Fino alla fine ha lottato per la medaglia d’oro, ma ha dovuto cedere alla spagnola Marina Molne Magrina che alla fine l’ha preceduta.

“Il mio obiettivo era quello di vincere- confessa la Stanco- sono stata precisa quasi fino alla fine: mi sono un po’ persa negli ultimi dieci piattelli. Per questo sono delusa per non essere riuscita ad ottenere quello che era l’obiettivo”. Soddisfatto per la prova della campionessa di Ortovero il D.T. Marco Conti: “La Stanco si è confermata come la numero due del ranking mondiale alla fine di una gara davvero imepgnativa”. Molto felici i concittadini ed orgoglioso il sindaco Osvaldo Geddo: “Siamo felici per la stupenda prestazione che ha ottenuto Silvana. Siamo certi che non sarà l’ultima in quanto il suo palmares è già ricco e fiduciosi che le sue qualità la porteranno ad altri prestigiosi traguardi. Siamo tutti onorati di avere una concittadina così famosa e capace di prestazioni di livello mondiale nella specialità del Tiro a Volo”. Claudio Almanzi