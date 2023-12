OrgOlio Liguria: oliveti aperti. Dall’8 al 10 dicembre 2023

“OrgOlio Liguria”: oliveti e frantoi aperti dall’8 al 10 dicembre 2023. Un’occasione unica per visitare i luoghi della produzione del nostro olio extra vergine di oliva ligure.

Oliveti, frantoi e luoghi di produzione dell’olio extra vergine di oliva ligure aperti al pubblico per l’occasione. Un weekend alla scoperta del nostro territorio e delle nostre tradizioni che diventano eccellenze enogastronomiche.

“OrgOlio Liguria”: oliveti aperti. Per la prima, volta con questa formula, il mondo dell’Olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure si presenta al pubblico in un evento straordinario che coinvolge tutta la regione.

Agenzia In Liguria e Consorzio di Tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP presentano: “OrgOlio Liguria”

Grazie alla collaborazione tra Agenzia In Liguria e il Consorzio di Tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP, sono 36 le aziende olivicole che resteranno aperte nel corso del weekend dell’Immacolata.

L’obiettivo comune è quello di diffondere la cultura e l’utilizzo dell’olio “nuovo” prodotto quest’anno.

La conoscenza e la possibilità di osservare da vicino i luoghi di produzione sono un’occasione da non perdere per chi vuole saperne di più su questo prodotto di eccellenza dei nostri territori. Per questo nasce: “OrgOlio Liguria”: oliveti aperti.

Oliveti, aziende produttrici e frantoi aperti al pubblico

Le aziende produttrici saranno a disposizione dei visitatori per raccontare la meraviglia e la fatica del loro lavoro, frutto di una lunga tradizione, di sapienti tecniche e di passione tramandata da generazione in generazione.

Scoprire il sapore e le caratteristiche dell’olio extra vergine di oliva e raccontare i segreti delle diverse “cultivar” del territorio da cui nasce l’oro della Liguria. Questo è lo scopo che si prefigge: “OrgOlio Liguria”: oliveti aperti.

Le dichiarazioni del Vice Presidente di Regione Liguria: Alessandro Piana

A raccontarci questo appuntamento, che vedrà l’olio extra vergine di oliva ligure protagonista indiscusso di tutto il territorio regionale dal 8 al 10 dicembre 2023, è il Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana.

“Un’occasione unica per unire alla visita sul posto, la possibilità di acquistare l’olio nuovo, da regalare in occasione del Natale o, perché no, portarsi direttamente a casa un condensato prezioso della Liguria”.

L’orgoglio dei produttori locali

Continua il Vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana: “OrgOlio” intende rimarcare l’orgoglio dei produttori liguri, che da sempre si impegnano con fatica e passione per presidiare il territorio e per realizzare un olio che tutto il mondo ci invidia”.

“Intendiamo spalancare le porte delle aziende e gli uliveti per toccare con mano le eccellenze del territorio, le nostre DOP e le storie di chi ha saputo portare avanti questa coltivazione in modo tradizionale, anche quando si adoperano le tecniche dell’agricoltura di precisione”.

Le dichiarazioni del Presidente del Consorzio per la Tutela dell’olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP Carlo Siffredi

Anche il Presidente del Consorzio per la Tutela dell’olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP Carlo Siffredi sottolinea l’importanza dell’evento: “OrgOlio Liguria”: oliveti aperti.

Si potrà assaggiare ed apprezzare l’olio appena prodotto sul nostro territorio da La Spezia fino ad Imperia.

Il Presidente Carlo Siffredi dichiara: “Sarà un viaggio nel gusto raccontato direttamente dai produttori presso le loro aziende e punti vendita, oltre ad un’occasione per scoprire le caratteristiche del nuovo olio e delle altre eccellenze del territorio”.

Liguria: olivicoltura eroica

Continua il Presidente del Consorzio per la Tutela dell’olio extra vergine di oliva Riviera Ligure DOP: “In questo modo celebriamo l’olivicoltura eroica ed i suoi terrazzamenti direttamente nel luogo di produzione, dando forza al Turismo DOP”.

“OrgOlio Liguria”: oliveti aperti. Far vedere ad un pubblico di consumatori come si produce l’olio extra vergine di oliva in un territorio difficile come quello della Liguria è un compito dei produttori che, insieme alle istituzioni locali, possono far percepire il valore del loro lavoro e del prodotto.

Aziende produttrici che aderiscono ad “OrgOlio Liguria”

Non rimane altro che dare l’appuntamento dal 8 al 10 dicembre agli appassionati del settore, ma anche a chi vuole semplicemente saperne di più sul mondo dell’olio extra vergine di oliva ligure e dei suoi prodotti derivati.

Con “OrgOlio Liguria”: oliveti aperti le aziende produttrici che vi aspettano sono moltissime e le potrete selezionare a seconda della provincia di appartenenza.

L’elenco delle aziende protagoniste di queste tre giornate tutte dedicate all’olio extra vergine di oliva ligure lo trovate sotto riportato.

Le aziende della provincia di Genova che aderiscono al progetto sono:

Azienda Agricola Santa Barbara – S. Margherita Ligure (GE)

Azienda Agricola Solari Massimo – Chiavari (GE)

Olivicoltori Sestresi – Sestri Levante (GE)

Azienda Agricola Terra Verae – Neirone (GE)

Azienda Agricola Terre del Solaro – Leivi (GE)

Barbieri Sergio di Barbieri Piero – Chiavari (GE)

Cooperativa Agricola Lavagnina – Lavagna (GE)

Terrazze Bacigalupo di Bragoli Sandro – Tribogna (GE)

La Bilaia – Lavagna (GE)

La Favola della Mignola di Maura Grimaldi – Lavagna (GE)

Le aziende della provincia di Savona che aderiscono al progetto sono:

Cooperativa Olivicola di Arnasco – Arnasco (SV)

Sommariva Tradizione Agricola – Albenga (SV)

Oleificio Polla – Loano (SV)

Lucchi e Guastalli – S. Stefano Magra (SV)

Azienda Agricola Frantoio Gagliolo Sandro – Stellanello (SV)

Le aziende della provincia di Imperia che aderiscono al progetto sono:

Arsolea di Rossi Roberto – Pietrabruna (IM)

Azienda Agricola Armato Cristina – Lucinasco (IM)

Azienda Agricola Bassan – Pompeiana (IM)

Azienda Agricola Cà Sottane – Borgomaro (IM)

Azienda Agricola Carlo Siffredi – Lucinasco (IM)

Azienda Agricola Dino Abbo – Lucinasco (IM)

Damiano ssa – Chiusavecchia (IM)

Frantoio Boeri Giuseppe – Taggia (IM)

Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia – Imperia (IM)

Azienda Agricola Torre dei Paponi – Pietrabruna (IM)

Azienda Agricola Emanuela Rebaudengo – Seborga (IM)

Frantoio Ulivi di Liguria – Pietrabruna (IM)

Fratelli Carli – Imperia (IM)

Frantoio Venturino Bartolomeo – Diano San Pietro (IM)

Fratelli Amoretti di Lorenzo – Laigueglia (IM)

Olio Anfosso – Chiusavecchia (IM)

Olio Roi – Badalucco (IM)

Podere Donzella – Castellaro (IM)

Raineri spa – Chiusanico (IM)

Saguato srl – Diano San Pietro (IM)

Le aziende della provincia di La Spezia che aderiscono al progetto sono:

Frantoio e Molino Ambrosini – Sarzana (SP)