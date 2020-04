Ore 18, in Italia 437 morti: incremento in calo (25.085). Malati: 10 in meno di ieri

Sono 25.085 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 437. Lunedì l’incremento era stato di 534.

Sono 107.699 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 10. Lunedì il decremento di “attualmente positivi” era stato di 528 unità. E’ il terzo giorno di calo consecutivo dei malati.

Sono 54.543 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 2.943 rispetto a ieri (nuovo record). Lunedì l’incremento era stato di 2.723.

Lo hanno comunicato intorno alle 18 di oggi i responsabili della Protezione civile.

Inoltre, prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. A oggi sono 2.384, 87 in meno di ieri. Di questi, 817 sono in Lombardia, 34 in meno di ieri.

Dei 107.699 malati, 23.805 sono ricoverati con sintomi, 329 in meno rispetto a ieri e 81.510 sono quelli in isolamento domiciliare.

Dai dati della Protezione civile è anche emerso che sono 34.242 i malati in Lombardia (+264 rispetto a ieri), 13.084 in Emilia-Romagna (-160), 15.122 in Piemonte (+311), 9.991 in Veneto (-86), 6.167 in Toscana (-455), 3.476 in Liguria (+13), 3.230 nelle Marche (+12), 4.463 nel Lazio (+61), 2.998 in Campania (+52), 1.874 nella Provincia di Trento (-35), 2.874 in Puglia (+62), 1.308 in Friuli Venezia Giulia (-14), 2.287 in Sicilia (+28), 2.108 in Abruzzo (+41), 1.512 nella provincia di Bolzano (-24), 371 in Umbria (-36), 833 in Sardegna (-4), 821 in Calabria (+2), 501 in Valle d’Aosta (-21), 232 in Basilicata (-13), 205 in Molise (-8). Quanto alle vittime, se ne registrano 12.740 in Lombardia (+161), 3.204 in Emilia-Romagna (+57), 2.559 in Piemonte (+74), 1.181 in Veneto (+27), 705 in Toscana (+19), 1.022 in Liguria (+32), 845 nelle Marche (+11), 370 nel Lazio (+7), 327 in Campania (+10), 381 nella provincia di Trento (+5), 362 in Puglia (+11), 246 in Friuli Venezia Giulia (+5), 208 in Sicilia (+2), 276 in Abruzzo (+5), 256 nella provincia di Bolzano (+5), 61 in Umbria (+1), 96 in Sardegna (+3), 76 in Calabria (+0), 127 in Valle d’Aosta (+1), 24 in Basilicata (+0), 19 in Molise (+1).