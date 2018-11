Ore 12: finita allerta gialla in Liguria. Previsioni meteo Arpal, raffiche vento 60 km/h

Un rapido miglioramento ha interessato la Liguria nelle prime ore di stamane, salvo residue precipitazioni a Levante. Pertanto la fine della nuova allerta gialla emanata da Arpal è stata anticipata alle 12 di oggi su tutte le zone della nostra regione.

Ecco le previsioni di Arpal per i prossimi giorni.

“Il fronte in allontanamento verso Levante sarà seguito da locali condizioni di instabilità. Dal pomeriggio bassa probabilità di temporali forti su A con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La Protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Mare molto mosso per onda da S-SW in calo fino a mosso in serata.

Domani: Un nuovo impulso instabile determina, dalla tarda mattinata, piogge sparse e rovesci, al più moderati su CE, in estensione nel corso della giornata al resto della regione. Venti forti settentrionali su AB anche rafficati (60-70 km/h) specie lungo i crinali e agli sbocchi delle valli. Mare molto mosso su parte orientale di A (Capo Mele – Savona) in calo a

mosso.

Sabato 3: Continua l’afflusso in quota di aria umida dai quadranti meridionali.Piogge sparse e rovesci, al più moderati, interesseranno a fasi alterne tutte le aree di allertamento. Fenomeni in esaurimento a partire dal pomeriggio. Venti forti settentrionali su AB anche rafficati (60-70 km/h) specie lungo i crinali e agli sbocchi delle valli. Mare mosso sottocosta, molto mosso al largo”.