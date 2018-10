Ore 10.30 inaugurato bypass, vicesindaco Balleari: Sestri Ponente liberata dai Tir

“Abbiamo liberato Sestri Ponente dai Tir”. Il vicesindaco di Genova e assessore alle Infrastrutture Stefano Balleari (FdI) oggi ha commentato così l’inaugurazione del nuovo bypass a Genova Aeroporto (riservato ai mezzi pesanti) che consentirà di alleggerire il traffico ai Tir (superiori alle 7.5 tonnellate) di andare direttamente in via della Superba senza entrare in via Siffredi.

Un altro passo avanti per Genova, se si considera che per le prossime ore è prevista anche la riapertura di via 30 Giugno in Val Polcevera.

L’inaugurazione del nuovo bypass era stata annunciata l’altra sera dal sindaco Marco Bucci, che aveva inoltre riferito: “Nei fine settimana del 20-21 e del 27-28, è prevista la messa in opera del ponte sopra via Siffredi e sopra la ferrovia per consentire di completare il cosiddetto lotto 10, cioè l’unione di via Guido Rossa con il casello autostradale. Successivamente ci vorranno 3 o 4 settimane per i lavori di asfaltatura della strada e a fine novembre confidiamo di essere in grado di aprire completamente”.