Ordinanza Regione Liguria: lombardi bloccati in casa, hotel non possono più ospitarli

Regione Liguria, dopo Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna, Molise, Calabria, Basilicata e Abruzzo, stasera ha annunciato di avere adottato un’ordinanza con cui obbliga chi è arrivato dalla Lombardia e dalle 14 province dichiarate “zona rossa” per coronavirus a rimanere rinchiusi nelle loro seconde case di vacanza.

“Chi arriva dalle cosiddette zone rosse – ha spiegato il governatore ligure Giovanni Toti – deve seguire le indicazioni del decreto sull’emergenza coronavirus come se fossero nelle loro abitazioni di residenza”.

L’ordinanza di Regione Liguria, che entrerà in vigore dalle 14 di domani, impone anche il divieto alle strutture ricettive di ospitare chi è arrivato dalla Lombardia e dalle 14 province italiane.

Inoltre, è previsto l’obbligo a chi ha lasciato una delle zone rosse di segnalare la presenza alle autorità locali.

Il governatore Toti, in linea con le disposizioni contenute nel decreto del Governo, ha però sottolineato che chi proviene dalle zone rosse e dimostra di trovarsi in Liguria per motivi di lavoro non avrà limitazioni.

Inoltre, il presidente della giunta regionale ha rinnovato l’appello ai cittadini liguri affinché rispettino le limitazioni per bloccare l’espansione del virus.

“Ogni provvedimento – ha spiegato Toti – è inutile se succede quello che è accaduto oggi sulla spiaggia di Boccadasse o in corso Italia, il lungomare di Genova, e in altre passeggiate delle riviere, affollate come se non si fosse in emergenza.

E’ inutile chiudere scuole cinema e teatri se poi facciamo giocare i bambini sulle spiagge o affolliamo i luoghi.

Quelli che hanno avuto oggi questo atteggiamento non erano solo ‘foresti’, c’erano molti liguri.

Chiudere tutto e poi affollarsi in luoghi anche all’aperto rende i provvedimenti inutili per fermare il virus.

Più persone si incontrano, più si espande il contagio, più ci sarà bisogno di letti negli ospedali.

Facciamo passeggiate, ma evitiamo situazioni in cui siamo tutti appiccicati”.