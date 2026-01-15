Operaio ferito su una nave al porto di Genova

Infortunio sul lavoro a bordo di una nave cargo ormeggiata al terminal Gmt

Un infortunio sul lavoro si è verificato nella serata di mercoledì 14 gennaio nel porto di Genova. Poco prima delle 20, un operaio è rimasto ferito mentre si trovava a bordo di una nave da carico attraccata al terminal Gmt, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi a bordo della nave

Il lavoratore ha riportato un trauma toracico. Il personale sanitario del 118 è intervenuto direttamente sulla nave, procedendo alla stabilizzazione dell’uomo su barella. Le operazioni di recupero sono proseguite con il supporto dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autoscala per consentire il trasferimento in sicurezza fino alla banchina.

Trasporto in ospedale

Una volta a terra, il ferito è stato affidato alle cure della Croce d’Oro di Sampierdarena e dell’automedica Golf 4. L’operaio è stato quindi trasportato all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice giallo per ulteriori accertamenti e trattamenti sanitari.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube

Photo Gallery