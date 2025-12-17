Home Politica Politica Genova

Open Arms, Salvini assolto. Lega: potenziare respingimenti e rimpatri

Consiglieri regionali Alessio Piana, Sara Foscolo e Armando Biasi (Lega)

“Difendere i confini dall’immigrazione irregolare non è reato, ma è un dovere. Matteo Salvini è stato assolto in via definitiva dai giudici della Corte di Cassazione per avere mantenuto la promessa fatta a milioni di italiani, che lo hanno democraticamente eletto.

E’ la notizia che auspicavamo e aspettavamo perché l’accusa di sequestro di persona nel processo Open Arms era talmente infondata da essere a dir poco vergognosa e paradossale.

Una grave accusa che a nostro avviso non avrebbe mai dovuto essere mossa nei confronti dell’allora Ministro dell’Interno.

Il lungo accanimento da parte di una certa magistratura politicizzata non è degno di questo Paese. Anni di gogna si sono chiusi in un nulla di fatto.

Per tutto questo tempo le sinistre hanno provato a criminalizzare chi difendeva i confini, ma l’operazione, visti e considerati i fatti, è stata alla fine sconfitta.

Esprimiamo solidarietà e facciamo i complimenti per l’assoluzione al nostro vicepremier e segretario della Lega. Siamo stretti intorno a lui e andiamo avanti a testa alta: occorre sostenere il Governo affinché continui a lavorare per potenziare respingimenti e rimpatri”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi, a seguito della sentenza di assoluzione di oggi pomeriggio da parte dei giudici della Corte di Cassazione nei confronti di Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona nel processo Open Arms.

 

