Ondata di calore a Genova: Asl3 riprogramma visite per persone fragili over-65

Bollino rosso per il 13 e 14 agosto 2025

Il bollettino del Ministero della Salute segnala per Genova due giornate di allerta massima per il caldo, mercoledì 13 e giovedì 14 agosto 2025. La città sarà interessata da una condizione bioclimatica di ondata di calore di livello 3 (bollino rosso), con temperature e umidità elevate che possono rappresentare un serio pericolo soprattutto per anziani e persone con patologie croniche.

L’iniziativa di Asl3 per la sicurezza dei cittadini fragili

Per proteggere la salute delle fasce più vulnerabili, Asl3 contatterà direttamente gli over-65 con condizioni di fragilitàche hanno in programma visite o esami in queste date. L’obiettivo è proporre la riprogrammazione degli appuntamentiin giornate più fresche, evitando così spostamenti rischiosi nelle ore più calde.

Contatti utili per altri casi di fragilità

Anche le persone fragili di altre fasce d’età, con visite fissate nei giorni di bollino rosso, possono chiedere la valutazione di un rinvio. È sufficiente chiamare il numero 010 849 7237 nei giorni feriali, dalle 9 alle 15, durante o nei giorni precedenti l’allerta massima.

Nessuna sanzione per chi non si presenta nei giorni di massima allerta

Durante le giornate contrassegnate dal bollino rosso, non verranno applicate sanzioni a chi non si presenta a visite o esami senza preavviso. La misura è pensata per tutelare la salute dei cittadini e ridurre i rischi legati all’esposizione al caldo intenso.

Attenzione alle truffe telefoniche

Asl3 ricorda che i propri operatori non chiedono mai compensi, non si offrono di recarsi a casa degli utenti e non propongono accompagnamenti agli appuntamenti. Le telefonate di contatto hanno il solo scopo di tutelare la salute dei pazienti fragili e riprogrammare in sicurezza le visite.

