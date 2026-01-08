Oltre un milione ai parchi liguri per il turismo sostenibile

Finanziamenti Funt 2024 destinati a sentieri, sicurezza e accoglienza nei parchi regionali

La Liguria ottiene oltre un milione di euro dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo per rafforzare la ricettività e la gestione dei flussi nei parchi regionali. La conferma è arrivata dal Ministero del Turismo e riguarda l’annualità 2024. Con nove progetti presentati dal Settore Politiche Turistiche regionali per un investimento complessivo superiore ai due milioni di euro. Il contributo Funt assegnato ammonta a 1,059 milioni di euro e sostiene interventi mirati su infrastrutture, sicurezza e valorizzazione ambientale.

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha evidenziato il valore del lavoro svolto in sinergia tra Regione ed enti Parco, sottolineando come gli interventi rafforzino l’attrattività dell’outdoor ligure, fruibile durante tutto l’anno, e migliorino l’esperienza dei visitatori in contesti naturali di particolare pregio.

Cinque Terre, gestione dei flussi e tecnologie predittive

Al Parco Nazionale delle Cinque Terre sono destinati 400 mila euro per l’evoluzione del sistema di gestione dei visitatori. Il progetto prevede una piattaforma centralizzata capace di integrare contapersone, dispositivi di monitoraggio e strumenti di analisi predittiva basati su tecnologie di machine learning, con l’obiettivo di orientare le presenze verso fasce orarie e giornate meno affollate. L’iniziativa si integra con i sistemi di mobilità e con la vendita delle carte multiservizio del Parco. L’ente contribuirà con un cofinanziamento di pari importo, portando l’investimento complessivo a 800 mila euro, per rendere strutturale un modello di gestione più equilibrato in un territorio fragile.

Alpi Liguri, sentieri ripristinati e sicurezza

Nel Parco delle Alpi Liguri le risorse Funt sostengono due interventi distinti. Un finanziamento di 20.500 euro è destinato alla messa in sicurezza del Sentiero delle Cascate dell’Arroscia nel comune di Mendatica, duramente colpito da eventi alluvionali. Ulteriori 130 mila euro consentiranno di completare il recupero del Sentiero degli Alpini nel comune di Pigna, già interessato da lavori di consolidamento negli ultimi anni. L’obiettivo è ridurre il rischio idrogeologico e garantire una fruizione più sicura di uno degli itinerari più suggestivi e delicati del Parco.

Antola, promozione e centri di fruizione

Al Parco dell’Antola sono assegnati 189 mila euro per azioni di promozione e valorizzazione dei centri di fruizione e dei paesaggi naturali e culturali collegati. Le risorse saranno impiegate per potenziare strutture di accoglienza e poli di divulgazione. Migliorare l’accessibilità e rafforzare l’offerta turistica del territorio, con l’obiettivo di consolidare il Parco come riferimento per il turismo outdoor e culturale nell’entroterra ligure.

Portofino, percorsi ripristinati tutto l’anno

Nel Parco di Portofino il finanziamento Funt ammonta a 100 mila euro complessivi, suddivisi tra il ripristino ambientale dell’area di Monte Pollone e la messa in sicurezza dei percorsi Via dei Tubi e Passo del Bacio. Gli interventi, sostenuti anche da risorse dell’ente Parco, mirano a garantire la fruibilità dei tracciati per dodici mesi all’anno, valorizzando un’area di forte richiamo turistico.

Aveto, biodiversità e valorizzazione del territorio

Il Parco dell’Aveto riceve 220 mila euro, destinati alla realizzazione di un’area dedicata alla gestione dei cavalli allo stato libero, conosciuta come Santuario dei Cavalli, e al complesso ex minerario di Gambatesa. Le risorse puntano ad ampliare l’offerta turistica legata alla biodiversità e alla storia del territorio, rafforzando l’attrattività dei comuni coinvolti e sostenendo un modello di sviluppo orientato alla sostenibilità.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube