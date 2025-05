Oltre quattromila persone alla Cena Condivisa nel cuore di Genova

Successo tra residenti e turisti (i furesti)

La seconda edizione della Cena Condivisa ha trasformato il centro storico di Genova in una grande tavolata a cielo aperto, coinvolgendo oltre quattromila commensali tra residenti, turisti e villeggianti. Da Canneto il Curto fino alla Commenda, passando per via San Luca, via del Campo e piazza Banchi, per oltre un chilometro il cibo è diventato il filo conduttore di un evento corale e partecipato, animato da convivialità, musica e spirito di comunità.

Una cena lunga oltre un chilometro nei vicoli dei Sestieri

Quella di ieri è stata una serata indimenticabile per i Sestieri del centro storico, che hanno dato nuova vita all’iniziativa nata dieci anni fa alla Maddalena e rilanciata dall’Associazione Via del Campo. L’edizione 2025, frutto di un progetto di comunità in continua evoluzione, ha coinvolto le strade e le piazze più suggestive: da via Previati a San Giorgio, da Canneto Lungo a via del Campo, con tavolate che hanno unito simbolicamente tutto il cuore antico della città.

Prenotazioni, musica e materiali compostabili: una macchina organizzativa perfetta

La manifestazione si è svolta senza intoppi, grazie a una pianificazione dettagliata: le iscrizioni online hanno permesso di suddividere i partecipanti in nove zone, con panche già predisposte e arrivo scaglionato dei commensali a partire dalle 19.30. L’evento ha previsto anche musica e canti dal vivo, sempre contenuti nei toni, oltre a un sistema di sicurezza efficiente e all’utilizzo esclusivo di materiale compostabile per la gestione dei rifiuti. I saluti tra i partecipanti e il ripristino delle aree sono avvenuti entro le 22, mentre le operazioni di pulizia si sono concluse poco dopo la mezzanotte.

Un evento di successo che supera le aspettative

“L’edizione 2025 della Cena Condivisa ha superato ogni aspettativa”, ha dichiarato Alberto Scotto, tra gli organizzatori presenti in piazza Banchi. “Siamo partiti con l’idea di condividere cibo, ma anche tempo e storie personali. Avevamo quattromila prenotazioni, ma sono arrivati in tanti anche senza iscrizione, compresi numerosi turisti”. La partecipazione popolare ha coinvolto anche esponenti della politica locale di entrambi gli schieramenti, tra cui Pietro Piciocchi, Ilaria Cavo, Silvia Salis e Alberto Pandolfo. L.B.

