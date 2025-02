Olio Officina Festival 2025 approda a Genova

Appuntamento ai Magazzini del Cotone dal 27 febbraio all’1 marzo 2025. Il grande evento dedicato all’olio d’oliva e ai condimenti sbarca nel capoluogo ligure

La 14ª edizione di Olio Officina Festival 2025 cambia location e da Milano, per la prima volta, approda a Genova, scegliendo come tema centrale “L’olio e il mare”.

L’edizione di Olio Officina Festival, dedicato alla cultura dell’olio, dei condimenti e al palato, si terrà dal 27 febbraio all’1 marzo 2025 presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova. Vedrà, com’è consuetudine, la partecipazione di espositori provenienti da tutta Italia.

Per la prima volta dopo tredici anni, il Festival lascia Milano per approdare in una città di mare, sottolineando come il legame tra l’olio e l’ambiente marittimo siano importanti.

Olio Officina Festival 2025: le date, il programma e la location

Quando? Da giovedì 27 febbraio a sabato 1 marzo 2025

Dove? Magazzini del Cotone, Via Magazzini del Cotone 59, Genova

️ Ingresso libero – Accesso dal Modulo 8 (Piano 2 e 3).

Olio Officina Festival: un evento dedicato ai “condimenti per il palato e la mente”

Olio Officina Festival è un appuntamento imperdibile per appassionati, esperti e professionisti del settore. Sono previste degustazioni, conferenze e incontri dedicati all’olio extravergine d’oliva, ai condimenti e alla cultura gastronomica indissolubilmente legata all’olio.

Questa 14ª edizione si preannuncia ricca di novità, con un palinsesto di eventi, con la partecipazioni di Istituzioni, esperti, divulgatori ed appassionati che esploreranno il connubio tra olio e mare, in una delle città simbolo della tradizione marittima italiana: Genova.

L’olivicoltura ligure protagonista di Olio Officina Festival 2023

Maggiori informazioni su Olio Officina Festival 2025: https://www.olioofficina.it/

