OlG e AlG: Stati Generali dell’Informazione in Liguria. Evento il 15 ottobre a Genova

Appuntamento il 15 ottobre prossimo, al Palazzo della Borsa di Genova, per la prima edizione degli “Stati Generali dell’Informazione in Liguria”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Ligure dei Giornalisti e dall’Ordine Ligure dei Giornalisti, sarà l’occasione per discutere delle principali sfide che riguardano il mondo dell’informazione tra criticità e opportunità per il futuro.

Nel corso della giornata interverranno i principali rappresentanti della categoria a livello nazionale: la segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Alessandra Costante, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, il presidente Inpgi Roberto Ginex e il presidente Casagit Gianfranco Giuliani. Ai quattro panel parteciperanno diversi giornalisti tra cui Fabrizio Fasanella de Linkiesta, Sara Menafra di Open e Corrado Zunino di Repubblica oltre a docenti universitari, attivisti, scrittori ed esperti tra cui Guido Levi (UniGe), Sergio Splendore (UniMi), Stefano Rebora (Music For Peace), Emanuela Abbatecola (UniGe) e Vladimir Luxuria (già parlamentare).

“Con questo appuntamento – hanno dichiarato Matteo Dell’Antico (segretario Associazione Ligure dei Giornalisti) e Tommaso Fregatti (presidente Ordine Ligure dei Giornalisti) – vogliamo mettere al centro la figura di chi oggi fa informazione non senza innumerevoli problemi e criticità. È un appuntamento che vuole guardare anche e soprattutto al futuro di una professione in continua evoluzione, sia per chi lavora nelle redazioni ma anche per i moltissimi collaboratori troppo spesso sottopagati e sfruttati. Un sincero ringraziamento va a tutte le colleghe e i colleghi del Sindacato e dell’Ordine che da mesi stanno lavorando a questo evento assieme ai nostri uffici”.