Olbia-Entella 1-1, Merkaj: Remissivi dopo il nostro vantaggio

Merkaj, autore del decimo gol del suo campionato, a commentare il match pareggiato dall’Entella contro l’Olbia.

“Siamo dispiaciuti di non essere riusciti a portare a casa i 3 punti“, commenta l’attaccante biancoceleste. “Secondo me la squadra ha fatto un buon primo tempo, trovando il vantaggio su una bella azione e mettendo in campo un buon atteggiamento. Nella ripresa, poi, dopo aver controllato i primi 15 minuti senza troppi problemi, ci siamo un pochino abbassati e siamo stati puniti”.

“Andiamo avanti e pensiamo solo a lavorare perché ci sono ancora tante partite e tanti punti in palio. È evidente che ci sia un po’ di delusione perché tutti avremmo voluto vincere la partita, detto questo, prendiamoci questo punto e da domani pensiamo prima alla Coppa Italia e poi alla sfida interna di campionato”.

“Sono contento per il gol e per aver raggiunto per il secondo anno di fila la doppia cifra con questa maglia, però, i risultati personali devono sempre passare in secondo piano. Oggi il mio unico pensiero è quello di non essere riuscito a vincere la partita”.

“La Coppa? Ci teniamo molto. Partiamo da un vantaggio, seppur minimo, e faremo di tutto per centrare l’obiettivo e qualificarci per la finale. Sarà una partita tosta, per cui, dovremo recuperare in fretta e rimboccarci subito le maniche“.