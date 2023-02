Oggi sciopero nazionale scuola indetto da USB

Un’azione di sciopero nazionale del comparto scolastico è prevista per l’intera giornata di oggi 10 febbraio. La protesta è stata indetta da USB P.I. Scuola e riguarda tutto il personale docente, ata, educativo e dirigente a tempo indeterminato e determinato. L’Unione Sindacale di Base ha anche organizzato una manifestazione nazionale che avrà luogo oggi alle ore 10 a Roma, davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Sciopero 10 febbraio, per cosa si protesta

Per cosa si batte la sigla sindacale? Queste le dieci motivazioni alla base dello sciopero

– contro il mancato inserimento dell’aumento degli organici di docenti e Ata nei provvedimenti legislativi;

– contro il regolamento supplenze e l’oscuro algoritmo che penalizza i docenti precari inseriti in GPS;

– contro la mancata integrazione Ata del cosiddetto “organico aggiuntivo Covid”, nonostante gli istituti a causa di organici inadeguati non riescano ad assicurare vigilanza, pulizia e sicurezza;

– contro l’attuazione dei percorsi di formazione obbligatori per i vincitori di concorsi straordinari a totale carico dei lavoratori e l’intenzione di procedere a formazione obbligatoria a carico dei futuri docenti;

– contro la mancata stabilizzazione dei docenti vincitori di concorsi ordinari e straordinari 2020, svolti in tempi biblici e con modalità prive di logica;

– contro la volontà di mantenere i vincoli sulla mobilità dei docenti, costretto a non potersi trasferire da una provincia a un’altra rimanendo lontano centinaia, se non migliaia, di chilometri dalle famiglie;

– contro il continuo rinvio della terza procedura di internalizzazione dei lavoratori ex LSU e di cooperativa;

– contro l’inadeguato rinnovo della parte economica del CCNL, soprattutto per le categorie con retribuzione minore;

– per tutti i docenti e per tutto il personale ATA in servizio, che con grande impegno proseguono il proprio lavoro in edifici fatiscenti, in aule sovraffollate, sommersi da carichi di lavoro e responsabilità sempre maggiori, a fronte di un salario del tutto insufficiente a colmare i rincari dovuti all’inflazione e alla guerra;

– contro la mancata volontà di eliminare i percorsi PCTO nonostante i gravi e letali incidenti sul lavoro, la cui unica soluzione secondo il Ministero è una copertura assicurativa.

Pnrr? Fondi incanalati per necessità di secondo o terzo piano

“In tali condizioni disastrate, i fondi del PNRR vengono incanalati in digitalizzazione e tecnologie, necessità di secondo se non di terzo piano in confronto a quelle relative agli organici, senza i quali le scuole non possono funzionare” – fanno sapere da Usb Scuola.

Marcello Di Meglio