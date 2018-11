Oggi in streaming dalle 17.20 con la Consob si parlerà di Truffe

Andrà in scena il re delle truffe Charles Ponzi

Interessante iniziativa, in diretta streaming dalle 17.20, organizzate dalla Consob insieme al Comitato nazionale per l’educazione finanziaria, nell’ambito del Progetto Finanza in palcoscenico.

Si tratta di uno spettacolo-evento che si svolge a Palazzo Wedekind a Roma ed in streaming su tutta la rete che vede come interprete Massimo Giordano.

Per l’occasione parleranno Nadia Linciano e Silvia Uissi della Consob che illustreranno i meccanismi psicologici di cui bisogna essere consapevoli e le precauzioni da prendere per evitare di rimanere vittime di una truffa. In particolare si parlerà della cosiddetta frode ‘schema Ponzi’

Per l’occasione intervengono anche il direttore del Comitato educazione finanziaria Annamaria Lusardi e il vicedirettore generale Consob Giuseppe D’agostino.

Charles Ponzi, avventuriero che a inizio ‘900 emigrò in cerca di fortuna da Lugo di Romagna negli Usa e divenne poi l’ideatore della frode ‘schema Ponzi’, schema che ancoora oggi, a distanza di un secolo è una delle frodi finanziarie più diffuse, anche via web e telefono.