Oggi è la Giornata mondiale del bacio: fa bene a tutti

Oggi è la Giornata Mondiale del Bacio (World Kiss Day) che fu istituita nel 1990 in Gran Bretagna. Da quel giorno si celebra un po’ ovunque nel mondo.

In diversi luoghi del mondo ci si bacia in modo differente. Se in Occidente l’effusione di saluto fra amici o di tenerezza o di amore, si scambia appoggiando le labbra al viso della persona o alle labbra stesse se si vuole esprimere un gesto più intimo e passionale, in molti Paesi euro-asiatici ci si bacia strofinandosi a vicenda la punta del naso, o il naso e le labbra.

In ogni caso, solo in 46 culture su 168 ci si bacia in modo romantico o sessuale. Le società più complesse sono quelle in cui ci si bacia più spesso.

Nella nostra vita ci scambiamo circa 100.000 baci. Ricerche mostrano come baciarsi di frequente possa allungare la vita fino a 5 anni e, in tema di benessere psicofisico, può persino abbassare la pressione, diminuire lo stress, rinforzare il sistema immunitario ed è anche, pare, un potente antirughe.

Secondo gli esperti, il bacio impegna 35 muscoli facciali, 112 muscoli posturali, circa 80 milioni di batteri e fa un mondo di bene a tutti.