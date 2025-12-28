Oggi concerti Unitre ad Ormea e Pieve di Teco

Albenga. Grande attesa ad Ormea e Pieve di Teco per il doppio concerto che oggi terrà il Coro “Voci del Centa”.

Dopo il notevole successo dei due precedenti appuntamenti canori del Corso di Musica dell’Unitre Comprensoriale Ingauna tenutisi nella Chiesa di Santa Maria in Fontibus ad Albenga e ad Alassio nella Chiesa dei Cappuccini, ora il duplice impegno che vedrà i 50 coristi Unitre, guidati dalla instancabile docente Eleonora Mantovani, affrontare questa sfida così importante.

Il primo concerto della impegnativa giornata musicale si terrà ad Ormea alle ore 15 e 30 nella Chiesa di San Martino, il secondo a Pieve di Teco alle ore 18 e 30 nella Chiesa di San Giovanni Battista.

“Anche quest’anno – spiegano il presidente Claudio Almanzi e la vicepresidente Piera Gallino– durante le vacanze natalizie l’Unitre non si è fermata, ma è rimasta attiva con questa serie di concerti organizzati in collaborazione con la Scuola di Musica e Teatro Leonardo Marchese. Quest’anno un gruppo di insegnanti ed esperti si è impegnato notevolmente, predisponendo per questo accademico 2025- 2026 un gran numero di corsi e conferenze che stanno riscuotendo un grande successo.

Le proposte sono le più svariate: si va dalle Lingue straniere alla Storia, alla Musica, mentre grande rilevanza è data anche all’aspetto ludico e sanitario con corsi di ballo, danza, yoga e ginnastica. Ci teniamo a precisare che ai nostri corsi ci si può iscrivere in ogni momento dell’anno in quanto la segreteria, a parte questo periodo di chiusura per le vacanze natalizia, è sempre aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle 15 alle 17”. Per chi volesse avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle segreterie dell’Unitre3 ingauna a Palazzo Oddo, in via Roma, 58, ad Albenga. E’ possibile anche visitare la pagina FB Uni3ingauna, o scrivere all’ indirizzo di posta elettronica ingaunatre@gmail.com.

Alfredo Sgarlato