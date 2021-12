Oggi al Cap Albertazzi incontro di Cumpanis sull’Unità Comunista

Oggi, 3 dicembre 2021, presso il CAP di via Albertazzi Genova, alle ore 18.30, si svolge, nel rispetto delle normative Covid, un incontro aperto a tutta la cittadinanza per presentare il recente appello “Unità Comunista! Per un Partito Comunista in Italia”, (https://rebrand.ly/unitacomunista)

“Durante questo incontro – si legge in una nota dell’associazione politico culturale Cumpanis Genova e Savona – verranno discusse le ragioni politiche e socioeconomiche che stanno alla base dell’appello, nonché dell’importanza per la classe lavoratrice e per tutto il Paese della ricostruzione in Italia di un forte partito Comunista, capace di incidere nel tessuto sociale italiano in cui oggi nessuno sembra avere a cuore le problematiche dei lavoratori, dipendenti o autonomi che siano.”

“Come direttivo di Cumpanis Genova e Savona – spiegano da Cumpanis – riteniamo perciò fondamentale la presenza di tutte quelle forze politiche e sociali, partiti, sindacati, comitati ed associazioni, che ancora credono nella necessità di lottare insieme per un futuro migliore, e le invitiamo quindi ad essere presenti a questo incontro.”