Oggi ad Albisola Sandro Lorenzini festeggia i suoi primi 50 anni di ceramica

Albisola. Appuntamento imperdibile per gli appassionati d’arte ed in particolare della ceramica all’ Atelier Mazzotti giovedì alle 17 e 30 per incontrare il Maestro Sandro Lorenzini che festeggerà i 50 anni di Ceramica. Per Lorenzini si tratta di un compleanno importante: le nozze d’oro con la ceramica e con Albisola. Il Maestro racconterà anche episodi ed aneddoti legati ai suoi amici artisti e non. “Giusto cinquant’anni fa, nell’estate del 1975- spiega lo stesso Lorenzini- venni ad Albisola con la precisa volontà di fare dell’arte, arte della Ceramica. Iniziai proprio ad Albissola Marina il lungo cammino che mi ha condotto ad essere scultore ceramista noto e apprezzato in tutto il mondo. Cinquant’anni sono davvero qualcosa e le mie nozze di allora con la Ceramica sono oggi nozze d’oro, che coronano un percorso consapevole, intenso e fedele durante il quale ho declinato la terra in mille modi possibili. Per celebrare questo importante cinquantennale ho voluto farmi un regalo all’insegna garbata dell’oro: cinquanta piccoli racconti, col tono leggero di uno scherzo, che giovedì sera presenterò in anteprima nella fabbrica di Tullio Mazzotti, ove essi sono nati, e dove, con i presenti voglio semplicemente far festa”. Lorenzini, che ha esposto in tutto il mondo ed ha ricevuto una sfilza di riconoscimenti, è uno dei più grandi artisti contemporanei.

Grande stima per il Maestro ha espresso sul proprio sito Internet Tullio Mazzotti che così spiega l’arte del grande sceneggiatorie, scultore e ceramista: “Lorenzini affronta la ceramica con un doppio approccio: tecnico e artistico . Le sue opere sono al contempo sculture che raccontano storie e ceramiche, nel senso più stretto e sofisticato della materia. Non si limitano a evocare emozioni o a stimolare interpretazioni, ma si distinguono per la loro straordinaria finezza esecutiva. La tecnica di Lorenzini è una componente centrale del suo lavoro. Dimostra una conoscenza approfondita dei materiali e dei processi lavorativi, padroneggiandoli con una precisione che sfiora l’ingegneria. Questo percorso lo ha portato a un’evoluzione artistica significativa: dal racconto leggiadro e poetico al perfezionamento quasi scientifico della materia ceramica. La sua ricerca è raffinata e ricercata, trasformando ogni opera in un esempio di equilibrio tra estetica e artigianalità. Collaborare con artisti come Sandro Lorenzini non è solo un’esperienza di arricchimento: è un viaggio attraverso le dimensioni dell’espressione, della tecnica e della materia. Talvolta è un incontro espressivo, altre volte concettuale, e spesso è una scoperta tecnica che invita ad esplorare nuovi orizzonti. Lorenzini ci ricorda che l’arte non è mai soltanto emozione o narrazione, ma è anche il trionfo del sapere e della dedizione alla perfezione del fare”.

Claudio Almanzi