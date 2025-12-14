Oggi a Villanova la Festa degli Auguri del Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori

Villanova d’Albenga. Gli appassionati di auto e moto d’epoca che fanno parte del sodalizio motoristico Ruote d’ Epoca Riviera dei Fiori, presieduto da Augusto Zerbone, si incontrano oggi in occasione del proprio raduno sociale. L’ appuntamento è in mattinata a Villanova presso il noto ristorante Hermitage. Come di consueto i partecipanti si raduneranno per la tradizionale assemblea che inizierà alle ore 10. “Sarà anche l’occasione- ci spiega il presidente del sodalizio Augusto Zerbone- per fare il punto sulle tante attività svolte nel corso del 2025 e per scambiarci gli auguri di Natale. I soci potranno anche rinnovare le tessere per il 2026”. Il “Ruote d’epoca Riviera dei Fiori” (RD’ERDF), è federato all’Automotoclub Storico Italiano (ASI ) ed è stato fondato nel 1990; oggi conta più di 17 mila iscritti risultando il più numeroso della Liguria. Il club, oltre a seguire le pratiche per le omologazioni per auto e moto storiche, esenzioni, certificati delle caratteristiche tecniche, consulenza propone importanti manifestazioni e raduni anche di livello internazionale. “Ogni nostra iniziativa, o manifestazione – conclude Zerbone- ha lo scopo di contribuire a divulgare la cultura della Moto e dell’Auto d’epoca. I nostri aderenti sono migliaia e sono diventati anche con gli anni sempre più appassionati a questa stupenda forma di attività culturale e sportiva”.

Claudio Almanzi