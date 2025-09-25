Oggi a Savona “Che gioco è?” convegno ANTEAS su Solitudine e Ludopatia nella terza età

Savona – L’ Anteas Savona, in collaborazione con Anteas nazionale, ASL2, FNP Liguria, Diocesi Savona-Noli, Associazione Libera, Coordinamento Savonese Mettiamoci in gioco ed Adiconsum Liguria, organizza per oggi 25 settembre a Savona il Convegno: “Che gioco è?- Ludopatia e solitudine nella società che invecchia”. L’appuntamento è fissato per le ore 10 a Villa Cambiaso (Via Torino, 10- Savona), per l’inizio del convegno, con l’intervento di apertura del Presidente di Antaes Savona Giancarlo Debernardi che sarà anche il moderatore della giornata di studio dedicata a questo importante tema ed alla presentazione del progetto “Mind the gap”. Questo l’elenco dei relatori nella mattinata: Patrizia Valsecchi (sociologa, che interverrà su. “Implicazioni sociali della solitudine e della ludopatia”, Ilaria Donvito (psicologa, “Dal gioco alla dipendenza, come uscire dal vortice”, Chiara Massobrio (psicologa, “La prevenzione inizia presto”). Alle ore 12 e 30 ci sarà la pausa pranzo ed i lavori riprenderanno alle 14 e 30 per dare spazio alla presentazione del progetto “Mind the gap”. Questo l’elenco dei relatori pomeridiani: Roberto Carrozzino (Direttore Servizi Dipendenze ASL2 Savonese), Enrico De Nevi (Presidente Adiconsum Liguria), Sergio Migliorini (Segretario Generale FNP Liguria), Monsignor Calogero Marino (vescovo Diocesi Savona-Noli), Grazia D’Amato (Associazione Libera) ed Anna Traverso (Coordinamento savonese Mettiamoci in gioco”). Il progetto “Mind the gap- Misure per il contrasto alla solitudine ed al disagio sociale degli anziani con attenzione al gioco d’azzardo patologico” è realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Claudio Almanzi

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube