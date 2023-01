A Genova oggi, sabato 21 gennaio alle ore 17, avrà luogo la fiaccolata silenziosa “Sedotti e Abbandonati” per le vie del centro per commemorare le vittime da vaccino e tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema.

Si tratta di una manifestazione a forte impatto emotivo, con cartelli raffiguranti i volti di chi non c’è più, ritagli di giornale in cui si attribuisce il loro decesso a un “malore improvviso”, nomi ed età scanditi al microfono.

La partenza avverrà dai giardini di Brignole alle ore 17. Il corteo procederà poi per via Cadorna, via Fiume, via San Vincenzo, via XX settembre, piazza De Ferrari, (lato Largo Pertini), Via Roma, Corvetto, Gallerie, Zecca, piazza della Nunziata, Via delle Fontane, via Gramsci per giungere a Caricamento nei pressi di Palazzo San Giorgio.

La manifestazione è organizzata da Liberi Cittadini Genova; Giustizia Sociale – Anime Innocenti; CLN – Comitato di Liberazione Nazionale; C.L.P.G. -Coordinamento Lavoratori Portuali Genova e Libera Piazza Genova.

“Cari amici delle piazze del dissenso genovese, buongiorno! Oggi – si legge in una nota sul canale Telegram del Comitato Liberi Cittadini Genova – è il giorno in cui abbiamo la possibilità di ritrovarci tutti, è il giorno in cui abbiamo la possibilità di dimostrare ai Toti, ai Bassetti ed a questo Stato che ci siamo ancora, è il giorno in cui avremo la possibilità di pretendere senza urlare verità e giustizia per chi ha subito i loro sieri malefici arrivando addirittura a morirne.

Avremo striscioni che denunciano, 70 cartelli che rappresenteranno solo una piccolissima parte dei deceduti da ‘malore improvviso’ e da ‘nessuna correlazione’, 200 candele, ma se ce ne saranno mille con le vostre ancor meglio, e tanti palloncini bianchi luminosi.

Questi saranno i nostri slogan silenziosi, ma avremo bisogno del calore dei vostri cuori e delle vostre mani, tantissime mani, quindi vi invitiamo all’attiva partecipazione affinché anche questo giorno rimanga impresso nella memoria e nel tempo.

Venite tutti, cammineremo in silenzio ed abbracceremo questa città tutti insieme. Ci vedremo alle ore 17 dai giardini di fronte alla stazione Brignole.”