Offerte telefonia e Internet per aziende e casa

Quali sono le offerte telefono fisso e internet più vantaggiose previste per il nuovo anno?

Tanti servizi smart, efficienti e ad alta tecnologia perfetti per le aziende di piccola, media e grande dimensione che necessitano di canali digitali per semplificare il rapporto con la propria clientela.

Scopriamo insieme quali sono i servizi più efficienti e alcuni degli strumenti per lavorare in modo celere ed efficace.

Il servizio più efficiente ingloba sia le chiamate verso fissi e mobili che la connessione internet in un unico pacchetto. Quando si tratta di aziende, la frequenza delle chiamate verso i cellulari e i telefoni fissi è pressoché la stessa, per questo è meglio optare per un piano business in cui le chiamate sono illimitate, mentre le tariffe telefono e adsl includono le chiamate verso tutti gli operatori del canone o solo verso i numeri cellulari di specifici operatori.

Per le aziende di medie e grandi dimensioni che forniscono servizi, sarebbe opportuno una Salesforce Platform intuitiva e chiara che garantisce una visione completa di ogni utente, impiegando strumenti rapidi e versatili come la chat Web, l’assistenza sul campo e la customer care.

In questo modo vengono utilizzati tutti i canali a disposizione: e-mail, telefono, social media e chat Web che sono strumenti di uso comune, facilmente fruibili e soprattutto immediati, per venire incontro alle esigenze del cliente con un servizio fluido e a basso costo.

Semplificare il business online con soluzioni efficienti e innovative

Secondo un’indagine elaborata negli ultimi mesi dai principali operatori telefonici, i servizi in costante crescita sono la Customer Base Management e la Chat & Contact Center.

Si tratta di due strumenti di grande valore pratico che rispondono alle principali esigenze di operation e marketing in cui si trovano le aziende che utilizzano la formula del business online.

Per scegliere la formula più adatta, però, è necessario analizzare i consumi, valutare con attenzione le componenti di costo di ogni singolo contratto e programmare un piano tariffario ad hoc per le contingenze della struttura.

Ottima l’idea di proporre per le aziende la formula comprensiva di chiamate a consumo, Internet illimitato e un modem gratuito fornito in comodato d’uso senza includere costi di attivazione o vincoli di permanenza ma un servizio di assistenza in caso di guasti o malfunzionamenti.

L’inserimento di meccanismi di automazione: solo per le grandi società di servizi?

Un’ulteriore fattore di crescita per le società riguarda l’introduzione di elementi di automazione nella predisposizione di servizi di contact center. Un modo per semplificare il rapporto tra personale e utenza rendendolo dinamico, fluido e di facile risoluzione.

Non si può pensare, infatti, che le aziende debbano riservare ancora parte del personale alla risoluzione di problematiche che possono essere affrontate con strumenti più duttili e rapidi rispetto al passato, soprattutto per quelle attività che offrono il servizio online. In questo modo è possibile integrare il fattore umano con l’elemento tech, ottimizzando le prestazioni di vendita online.

Una politica aziendale che valorizza la consulenza personalizzata e competente del personale umano attraverso l’ascolto del cliente, la comprensione delle sue esigenze e la professionalità giusta per affrontare ogni criticità. Un modo per accompagnare le aziende nel difficile mondo del business digitale per offrire agli utenti un’esperienza di qualità che consolida il rapporto con il cliente, fidelizzandolo.

Tariffe internet e telefonia casa: rispondere alle esigenze della famiglia

Per quanto riguarda le tariffe telefono e internet casa, è necessario monitorare ogni mese le migliori proposte.

Generalmente, le offerte più vantaggiose sono rivolte agli utenti che effettuano una migrazione con un numero già esistente o attivano una linea nuova. Ma ci sono anche altri vantaggi per coloro che sono già clienti mobili e intendono scegliere il medesimo operatore anche per la linea domestica.

Parliamo dei servizi forniti sulla rete fibra ottica o fibra mista rame e ovviamente l’ADSL, ma anche reti FTTH e FTTC.

Ciò che conta, dunque, è trovare la soluzione strategica migliore per il cliente sia per quanto riguarda le tariffe che i servizi di assistenza offerti.