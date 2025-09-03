Ocean Race Europe a Genova: Cena di Gala a Palazzo Interiano Pallavicino

Genova protagonista della grande vela internazionale

Giovedì 4 settembre 2025, Palazzo Interiano Pallavicino, nel cuore di Genova, ospiterà una Cena di Gala organizzata dall’Associazione Pallavicino & Friends, in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Genova, per celebrare la tappa ligure di Ocean Race Europe.

La prestigiosa regata internazionale conferma ancora una volta Genova come capitale della vela e come città capace di unire sport, cultura e relazioni internazionali.

Autorità e ospiti d’eccezione

All’evento prenderanno parte importanti rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il Presidente Marco Bucci, la Sindaca Silvia Salis, assessori e consiglieri regionali e comunali, oltre a personalità del mondo economico e culturale genovese. Saranno presenti anche Ambasciatori di Genova nel Mondo, Consoli e membri del team di The Ocean Race con i loro equipaggi. La serata diventa così un’occasione unica per celebrare lo sport e rafforzare i legami internazionali della città.

Palazzo Interiano Pallavicino, simbolo di eccellenza e ospitalità

Ad accogliere gli ospiti saranno il Principe Domenico Antonio Pallavicino e il Presidente dell’Associazione Pallavicino & Friends, Claudio Senzioni. Le sale storiche di Piazza Fontane Marose offriranno lo scenario ideale per una serata che unisce eleganza, cultura e passione per la vela. «Per me è un grande onore organizzare questa Cena di Gala dedicata a The Ocean Race Europe – ha dichiarato il Principe Pallavicino – un momento che celebra l’eccellenza, la vitalità e la tradizione di Genova, città che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici».

Lo spirito internazionale di Genova e gli eventi futuri

La Cena di Gala non rappresenta solo un evento sportivo, ma anche un simbolo dello spirito internazionale e aperto di Genova. «Come Associazione Pallavicino & Friends – ha aggiunto Claudio Senzioni – continueremo a organizzare iniziative aperte alla città, anche su temi sociali, rafforzando il legame tra la comunità e il territorio». Palazzo Interiano Pallavicino si conferma così un punto di riferimento per la vita culturale, sportiva e diplomatica della città, capace di attrarre ospiti da tutto il mondo e di valorizzare la tradizione marittima genovese.

