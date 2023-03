Occhi senza macchia: settimana del glaucoma

Nella settimana che va dal 12 al 18 marzo si celebra in tutto il mondo la Settimana Mondiale del glaucoma.

L’Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti nella sede di Chiavari, sponsorizzata da IAPB ONLUS – Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, organizza diverse attività che hanno come obiettivo la prevenzione.

Si parte con la mattinata di martedì 14 marzo dove l’associazione sarà presente in piazza Mazzini a Chiavari un punto informativo con materiale e opuscoli.

Mercoledì 15 marzo invece, verranno fatte diverse interviste con professionisti del settore per parlare del glaucoma e della sua prevenzione e cura.

Infine, giovedì 16 marzo dalle 15.00 alle 18.30 presso la sede dell’Uici di Chiavari in via Sambuceti 22/3, verranno effettuati screening visivi gratuiti curati da un’oculista esperto.

Per questa attività è obbligatoria la prenotazione, per farlo si può chiamare il numero 0185 307650 oppure scrivere una email a uicchi@uici.it. Una serie di attività volte alla conoscenza ed alla prevenzione di una malattia che, se non trattata in tempo, può portare a conseguenze anche gravi. Roberto Polleri