Nuovo Ospedale del Felettino, un anno di lavori: entro Pasqua visibili i primi due piani

Presentato alla Spezia il video che racconta il primo anno di cantiere: completati i pilastri e avviata la costruzione in elevazione

È stato presentato in anteprima alla Mediateca regionale della Spezia il video realizzato per celebrare il primo anno di lavori del nuovo ospedale del Felettino. Il filmato, diretto da Walter Nanni e interpretato dall’attore Roberto Alinghieri, ripercorre le principali fasi del cantiere dall’affidamento dell’opera, avvenuto il 20 dicembre 2024, fino allo stato attuale di avanzamento. Il video sarà diffuso sui canali social di Regione Liguria come racconto visivo di un’infrastruttura attesa da decenni dal territorio.

Alla presentazione hanno partecipato l’assessore regionale all’Edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, insieme al commissario straordinario Fabrizio Cardone, al direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro e al direttore esecutivo di Guerrato Spa Giancarlo Masciarelli. Presenti anche il sindaco della Spezia e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini e il prefetto Andrea Cantadori.

Avanzamento dei lavori e cronoprogramma rispettato

Il cantiere del nuovo Felettino procede senza interruzioni e nel pieno rispetto del cronoprogramma. Nei prossimi tre mesi è previsto il completamento dei solai del primo e del secondo piano dell’edificio, con l’avvio delle opere in elevazione tra il secondo e il terzo piano. Entro il periodo pasquale, come confermato dalla Regione, saranno visibili i primi due piani del futuro ospedale.

Ad oggi sono stati scavati circa 80mila metri cubi di terre e rocce da scavo, con 7mila viaggi di conferimento. Le fondazioni, che si estendono su oltre 10mila metri quadrati, hanno richiesto il getto di 12mila metri cubi di calcestruzzo e l’impiego di circa 2,3 tonnellate di acciaio. È attualmente in corso lo sviluppo in altezza della struttura: sono già stati realizzati 74 pilastri e completati muri perimetrali per una lunghezza complessiva di 350 metri, utilizzando 190 metri cubi di calcestruzzo e 130mila chili di acciaio. Sono inoltre già stati realizzati i vani ascensore nelle quattro stecche che comporranno il complesso ospedaliero.

Le maestranze impegnate nel progetto

Nel cantiere del nuovo ospedale del Felettino sono impegnate circa cinquanta maestranze. I lavori sono affidati alla Guerrato Spa, con il supporto delle società Sacaim Spa per la costruzione dell’edificio e Nuova PSC Srl per la realizzazione degli impianti, attraverso la Felettino Hospital Service. Una squadra articolata che opera in modo coordinato per rispettare tempi e standard qualitativi dell’opera.

Giampedrone: “Entro Pasqua i primi due piani saranno visibili”

«Entro Pasqua saranno visibili i primi due piani dell’ospedale – ha dichiarato l’assessore Giacomo Raul Giampedrone –. Celebrare un anno di cantiere in cui sono state rispettate tutte le milestone previste, compresa la firma della bancabilità a novembre, non è affatto scontato». Giampedrone ha sottolineato come il nuovo Felettino sia un’opera attesa da oltre quarant’anni dalla città e dalla provincia, ribadendo l’impegno a non perdere nemmeno un minuto nel percorso verso il completamento dell’ospedale.

L’assessore ha inoltre evidenziato il valore sociale dell’iniziativa, spiegando come il video racconti non solo l’evoluzione del cantiere ma anche il territorio di riferimento, sottolineando il ruolo dell’ospedale come luogo di cura per tutte le generazioni. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla squadra coinvolta nel progetto, dal commissario Cardone a Ire e Asl5, con l’impegno a mantenere un metodo di lavoro condiviso e trasparente fino alla conclusione dell’opera.

Nicolò: “Un investimento strategico per la sanità ligure”

L’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò ha definito il nuovo ospedale del Felettino un investimento strategico per il futuro della sanità spezzina e ligure. I risultati del primo anno di lavori dimostrano, secondo Nicolò, la solidità del progetto e la concretezza di un cronoprogramma ambizioso ma realistico. Il nuovo complesso ospedaliero è pensato per migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti e le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari.

Il progetto prevede, oltre alle degenze, una vasta gamma di reparti e servizi specialistici, tra cui Pronto Soccorso con osservazione breve intensiva, Dialisi, terapie intensive e sub-intensive, Neonatologia e Pediatria, Stroke Unit, sale operatorie e servizi diagnostici avanzati, rafforzando l’intero sistema sanitario del Levante ligure.

Cavagnaro: “Lavori nel pieno rispetto dei tempi”

Il direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro ha espresso soddisfazione per l’andamento del cantiere, ringraziando la Regione Liguria per l’impegno profuso nella realizzazione di un’opera considerata fondamentale per la sanità spezzina. Cavagnaro ha confermato che i lavori stanno procedendo regolarmente e nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube