Nuovo evento di Spazi Fotografici che ospita Giostre Edizioni il 12 marzo a Sarzana a La Spezia in via Sobborgo Spina 16.

Nuovo evento di Spazi Fotografici, le info.

È in programma domenica 12 marzo alle 17:30 il nuovo evento di Spazi Fotografici, primo per la nuova stagione di appuntamenti aperti e dedicati a progetti creativi ed artistici, non solo fotografici.

Ospiti della giornata Chinzia Cucini, già studentessa di Spazi Fotografici ed oggi direttrice di Giostre Edizioni, e i suoi primi autori: Emanuele Camerini, Alessandro Truffa e Federica Mambrini.

Nati tra il 1987 ed il 1996 i tre, con i loro progetti, sono stati selezionati da autori esperti quali Marina Caneve e Luca Massaro nella prima call aperta di Giostre Edizioni.

Così hanno visto divenire libri d’artista, in edizione limitata, i loro lavori, a cura di Chinzia Cucini – design di Giorgia Caboni.

Giostre Edizioni è una casa editrice indipendente specializzata in fotografia e arti visive, con base a Siena, attività online, dedicata alla valorizzazione delle produzioni e degli autori emergenti.

Fondata nel 2021 dalla fotografa Chinzia Cucini, opera tramite selezioni accompagnando i suoi artisti lungo tutto il processo di stampa e promozione dei progetti.

Con tre libri pubblicati, ha ora altri libri in uscita (da vincitori) ed una nuova call, condotta con la curatrice Irene Alison, in scadenza il 15 marzo (informazioni qui: https://giostreedizioni.com/).

L’evento, ad ingresso libero, è pensato per conoscere editrice ed autori, in una conversazione libera, con firma-copie, aperta a tutti.

Un’occasione preziosa per guardare all’editoria indipendente e ai progetti fotografici, ancora nel meraviglioso giardino di Spazi Fotografici – a Sarzana, via Sobborgo Spina 16. Per informazioni: info@spazifotografici.it. Le anteprime ai canali social, Instagram e Facebook, @spazifotografici.