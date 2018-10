Nuovo danneggiamento della tomba di Giuseppina Ghersi

Azione Frontale: Vigliacchi!

“Dopo il gesto vandalico alla targa di Giuseppina Ghersi in data 30 giugno dove un gesto ignobile, di mani infami, davano fuoco alle foto e ai fiori che abbellivano la targa della giovane bambina violentata e uccisa dall’odio partigiano, e a poche settimane dall ennesimo Raid che spezzava in due la lapide delle Camicie Nere nel cimitero di Zinola a Savona, nella notte di venerdì, proprio alla vigilia del corteo antifascista, previsto a Savona viene danneggiata nuovamente la targa in memoria della Giuseppina Ghersi vittima di ignobile viltà. Oggi come ieri vi dimostrate per quello che siete, vigliacchi!”

Lo scrive il movimento di estrema destra Azione Frontale – Maria Pasquinelli che aggiunge: “Il nucleo Maria Pasquinelli rabbrivisce per quanto accaduto, chiede che venga riconosciuta la pace, almeno dopo la morte per questa povera Martire, non solo perché era una bambina innocente ma anche in memoria di tutte le giovani vittime dell’abiezione umana”.