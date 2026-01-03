Presentazione il 12 gennaio e avvio delle lezioni il 19: un’opportunità concreta per entrare nella CRI e sostenere le persone più fragili sul territorio spezzino

Restano ancora pochi giorni per iscriversi al nuovo corso di formazione promosso dal Comitato della Croce Rossa Italiana della Spezia, pensato per chi desidera diventare volontario e partecipare attivamente alle attività di assistenza e solidarietà sul territorio. L’iniziativa è rivolta a cittadini di ogni età che intendono mettersi al servizio della comunità, contribuendo alle numerose azioni portate avanti quotidianamente dalla CRI a favore delle fasce più fragili della popolazione.

La serata di presentazione del corso, alla presenza dei docenti della Croce Rossa, è in programma per lunedì 12 gennaio alle ore 21.00 nell’area a mare di Ruffino. Si tratta di un momento informativo importante per conoscere nel dettaglio il percorso formativo, i valori dell’associazione e le opportunità offerte ai futuri volontari. L’avvio delle lezioni è invece fissato per lunedì 19 gennaio.

Lezioni serali e sedi coinvolte sul territorio

Il corso è strutturato con lezioni in orario serale, una scelta che consente anche a chi lavora o studia di partecipare con continuità. Il percorso formativo si svilupperà tra la sede centrale della Spezia e le sedi territoriali di Muggiano, Fezzano, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio, rafforzando così il legame tra la Croce Rossa e le diverse realtà locali.

Al termine del ciclo di lezioni è previsto un esame finale sugli argomenti affrontati durante il corso. Il superamento della prova consente di entrare ufficialmente a far parte della Croce Rossa Italiana come volontari, con la possibilità di proseguire la formazione scegliendo gli ambiti di intervento più affini alle proprie attitudini.

Come iscriversi e contatti utili

Per iscriversi è necessario registrarsi sulla piattaforma ufficiale della Croce Rossa Italiana, GAIA, e successivamente inviare la richiesta di partecipazione al corso organizzato dal Comitato CRI della Spezia. La procedura è interamente online e consente una gestione semplice e trasparente delle adesioni.

Per chi desidera ricevere ulteriori informazioni sul corso o sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare l’Ufficio Formazione della Croce Rossa della Spezia al numero 338 6987667. I referenti sono a disposizione per chiarire ogni dubbio e accompagnare i futuri volontari nei primi passi all’interno dell’associazione.

Dalle emergenze al sostegno sociale, i futuri ambiti di intervento

Una volta completato il corso base, i nuovi volontari potranno scegliere di specializzarsi in diversi settori operativi della Croce Rossa, seguendo specifici percorsi di formazione. Le attività spaziano dai trasporti sanitari ai soccorsi di emergenza in ambulanza, dal sostegno alle famiglie in difficoltà economica alla preparazione e risposta alle emergenze, fino alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e alle iniziative di prevenzione promosse dal gruppo Giovani della CRI.

