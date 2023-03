Nuovo appuntamento con “Bad Girls” – Le cattivissime del cinema di tutti i tempi e di tutti i generi. 11 marzo alle 15 al Circuito Sivori di Genova.

Nuovo appuntamento con “Bad Girls”, le info.

CIRCUITO SIVORI

(Genova, salita Santa Caterina 54 r., tel. 010 5532054)

Sabato 11 MARZO 2023, ore 15

LE BASTARDE DEL MÉLO

DA BETTE DAVIS A LADY MACBETH

Incontro con proiezioni a cura di Emanuela Martini

Biglietto: 12€

Crudeli senza l’ombra di un pentimento, per questo seducenti. “Bad Girls. Le cattivissime del cinema di tutti i tempi (e di tutti i generi)” si conclude sabato 11 marzo (ore 15) al cinema Sivori con “Le bastarde del mélo, da Bette Davis e Lady Macbeth”, di cui parlerà Emanuela Martini, curatrice della rassegna organizzata da FIC – Federazione Italiana Cineforum e Cineforum rivista.

Martini è critico cinematografico, esperta di cinema anglo-americano, membro della redazione di Cineforum dalla fine degli anni Settanta, a lungo collaboratore del Domenicale del «Sole 24 ore», è stata membro della commissione di selezione della Settimana della Critica della Mostra di Venezia e poi selezionatore di altre selezioni della Mostra.

La terribile, ossessionata antieroina interpretata da Gene Tierney in “Femmina folle”, capolavoro fiammeggiante del 1945 di John Stahl, non è la più crudele né certamente la prima delle tante signore che hanno percorso il melodramma cinematografico senza mai piegarsi al riscatto morale, o chiedere perdono o, tantomeno, pentirsi.

A partire dalle voraci vamp del muto, attraverso le numerose, volitive malvagie cui diede volto e tempra Bette Davis e le insospettabili incursioni nella perfidia di Katharine Hepburn in “Improvvisamente l’estate scorsa” e Isabelle Huppert abituale interprete dei mélo-noir di Chabrol, per arrivare fino alla recente Florence Pugh di “Lady Macbeth”, raggelato mélo brönte-vittoriano diretto nel 2016 da William Oldroyd.

Le signore dilaniate per troppo amore o disamore, per odio o vendetta, per gelosia o rabbia, o per pura, intima ossessione di dominio hanno sedotto più di un secolo di cinema, oltre a svariati secoli di narrativa e drammaturgia.

BIOGRAFIA:

Emanuela Martini, romagnola, nata a Forlì, laureata in Scienze Politiche, appassionata di cinema fin dall’infanzia, cresciuta tra i generi più disparati (dai mélo di Sirk a Jerry Lewis, dai musical alla fantascienza) e tra le più eccentriche proiezioni dei cineclub (Bergman, Neorealismo, Stroheim, Busby Berkeley e Hammer horror).

Critico cinematografico, nel comitato di redazione di «Cineforum» dalla fine degli anni ’70, direttore di «FilmTv» dal 1996 al 2007, a lungo collaboratore del Domenicale del «Sole 24 Ore», co-direttore di Bergamo Film Meeting dal 1987 al 2007, è stata membro della commissione di selezione della Settimana della Critica della Mostra del Cinema di Venezia e poi selezionatore di altre sezioni della Mostra, e dal 2007 al 2019 vicedirettore e poi direttore del Torino Film Festival.

Attualmente è direttore di Cineforum Rivista. Esperta di cinema anglo-americano, ha scritto: Storia del cinema inglese, Il lungo addio.

L’America di Robert Altman, il Castoro su Powell e Pressburger e su Gianni Amelio, Shakespeare e il cinema e numerose altre monografie su generi e autori. Vive a Milano, prevalentemente con compagni felini.

Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor: BPER: Banca, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione;

Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste); City Green Light, vero e proprio motore di un cambiamento più sostenibile e green per tutti.

Info

t. 010 583261 | info@circuitocinemagenova.it | http://www.circuitocinemagenova.com