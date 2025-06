Nuove nomine nella Diocesi di Albenga Imperia

Albenga – La Cancelleria Diocesana e l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali nei giorni scorsi hanno comunicato le seguenti nomine del Vescovo: il Canonico Pierfrancesco Corsi, fino ad ora Parroco della Parrocchia di San Vincenzo Ferreri in Alassio, lascia il suo incarico per diventare Parroco di San Pio X a Loano. Don Joy Antony Thottamkara, diventa il nuovo Parroco di San Vincenzo Ferreri in Alassio e lascia la parrocchia di San Giacomo Maggiore in Salea d’Albenga; il Canonico Antonello Dani, Vicario Parrocchiale di San Pio X a Loano, lascia il suo incarico per diventare il nuovo Parroco di Santa Maria delle Grazie in Verzi di Loano e diventa anche Vicario Parrocchiale di San Giovanni Battista, sempre a Loano.

Don Pierdamiano Esposito, fino ad ora Vicario Parrocchiale di Dolcedo (IM), lascia l’incarico per diventare il nuovo Parroco delle Parrocchie di San Giovanni Battista a Nasino e di Nostra Signora Assunta a Castelbianco; don Rex Britto Anthony, è stato nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia di San Pio X a Loano e lascia ogni precedente incarico. Le date degli ingressi nelle varie parrocchie saranno comunicate in un secondo momento.

La Diocesi di Albenga-Imperia ha anche rinnovato la composizione del proprio Consiglio presbiterale, uno degli organismi chiamato ad affiancare il vescovo Guglielmo Borghetti nell’esercizio del suo ministero pastorale per il quinquennio 2025-2029.

I sacerdoti hanno scelto i loro sette rappresentanti, mentre quattro membri sono stati nominati direttamente dal Vescovo. I sacerdoti eletti dal presbiterio diocesano sono don Francesco Zuccon, Canonico Ivo Raimondo, Canonico Edmondo Bianco, don Matteo Boschetti, Canonico Enrico Gatti, don Mattia Bettinelli e Canonico Paolo Pozzoli. Questi gli altri componenti: Monsignor Canonico Bruno Scarpino, Canonico Pierfrancesco Corsi, Canonico Mauro Marchiano, Canonico Pablo Aloj, don Stefano Caprile, don Stefano Crescenzo, Canonico Giancarlo Cuneo, don Danilo Galliani, Canonico Tiziano Gubetta, don Carmelo Licciardello, padre Alessandro Venturin. Claudio Almanzi

