Nuove dirigenti nelle carceri: Perna a Genova e Naldi a Chiavari

Nuove dirigenti per le carceri della Liguria. Entro il 20 novembre Darlene Perna sarà la nuova direttrice della casa circondariale di Chiavari, mentre Gabriella Naldi assumerà la vicedirezione della casa circondariale “Marassi” di Genova.

Lo hanno annunciato ieri il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il deputato di Fdi Matteo Rosso.

Le due assegnazioni sono state rese possibili dall’assunzione di 57 nuovi dirigenti penitenziari.

Per il sottosegretario Delmastro “il Governo Meloni realizza un traguardo epocale: mai più istituti penitenziari senza direttore per garantire sicurezza e legalità negli istituti e garantire le migliori condizioni di lavoro a uomini e donne della Polizia Penitenziaria”.

“Con i nuovi dirigenti – ha aggiunto Delmastro – si garantirà a ogni istituto penitenziario una direzione titolare stabile consentendo di archiviare definitivamente l’infausta stagione delle direzioni ad interim che ha incrinato la catena del comando con risvolti negativi per la sicurezza”.

Soddisfatto il deputato genovese Matteo Rosso: “Alle dottoresse Darlene Perna e Gabriella Naldi formulo le mie congratulazioni e un augurio affinché svolgano il loro dovere nel migliore dei modi, garantendo sicurezza e legalità negli istituti di Genova Marassi e Chiavari, collaborando strettamente con il locale corpo di Polizia Penitenziaria.

Continuerò, al fianco del sottosegretario Delmastro, a lavorare per riportare sicurezza e legalità in carcere e per assicurare alla Polizia penitenziaria le migliori condizioni di lavoro intimamente convinto che difendere l’operato degli agenti non solo significhi difendere la sicurezza dei nostri istituti, ma anche e indirettamente il migliore trattamento dei detenuti stessi”.