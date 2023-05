Nuova diga, sabato dibattito al Teatro Modena organizzato da Comitati Ponente

Sabato 13, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la Sala Mercato del Teatro dell’Archivolto (Teatro Modena) in via del Monastero a Sampierdarena, è in programma un dibattito, organizzato dai Comitati del Ponente uniti, sulla nuova diga di Genova con un pool di esperti in materia, tra cui l’ingegnere Piero Silva, con 40 anni di progettazione portuale alle spalle e all’attivo progetti per dighe e porti in 42 paesi nel mondo.

Relatori il professore universitario e ingegnere Piero Silva, l’esperto di portualità Riccardo Degl’Innocenti e i portavoce dei Comitati.

Moderatore sarà il giornalista di Repubblica Marco Preve.

Sono stati invitati Paolo Emilio Signorini, Presidente di AdSP Mar Ligure Occidentale, Giorgio Carozzi, rappresentante in AdSP Mar Ligure Occidentale del Comune di Genova e Città Metropolitana, Francesco Maresca, assessore al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca del Comune di Genova.