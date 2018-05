Nuoto, torna nel week end il Trofeo Internazionale Città di Rapallo

Pubblico delle grandi occasioni, numeri sempre importanti in termini di iscritti e presenze a bordo vasca e banco di prova di spicco per quelli che saranno i campioni del futuro. Torna il Trofeo Internazionale di Nuoto “Città di Rapallo” – Coppa Head, organizzato dalla Società Rapallo Nuoto in collaborazione con il Comune di Rapallo e FIN e rivolto agli atleti delle categorie Esordienti A, Ragazzi e Assoluti.

L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 maggio, nella consueta location della piscina comunale del Poggiolino (vasca esterna olimpionica).

L’ennesimo appuntamento di rilievo in casa Rapallo Nuoto, che vedrà protagonisti anche i portacolori gialloblu, i quali hanno ben figurato lo scorso mese alle finali del Campionato Regionale Esordienti A ospitate nella piscina genovese della Sciorba: in quell’occasione, grande exploit del 2005 Gabriel Kliken che su 4 gare ha conquistato 4 medaglie d’oro nei 400 sl 400 mx 200 mx e 1500 sl, conseguendo tempi eccellenti. In campo femminile argento inaspettato di Phoebe Petretti nei 200 rana, che ha recuperato dal sesto posto fino alla seconda posizione.

«Da sottolineare la partecipazione di tutti gli elementi della squadra in almeno una finale – sottolinea il tecnico Matteo Viani – a conferma del lavoro eccellente di tutti i tecnici non solo al vertice ma anche alla base».