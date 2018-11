Ottimo riscontro in termini di partecipazione e di risultati per l’ennesimo, importante evento targato Rapallo Nuoto: il XXIV Trofeo master “Città di Rapallo – Premio Azzurri d’Italia”, che la piscina comunale di Rapallo ha ospitato la scorsa domenica.

«L’organizzazione è stata impeccabile: merito di dirigenti, atleti e staff – osserva il coach della squadra di nuoto Master gialloblu, Matteo Viani – Hanno partecipato alla manifestazione oltre 400 nuotatori e questa è davvero una cifra importante».

Per quanto riguarda le performance degli atleti della Rapallo Nuoto, il tecnico Viani si dice particolarmente soddisfatto: «I risultati sono stati complessivamente eccellenti, considerando che al momento siamo in fase “transitoria” tra nuotatori in fase di ripresa dopo le fatiche delle gare estive, altri in fase di pieno carico e nuove leve – sottolinea – Tutti loro hanno comunque fatto bene.

Da segnalare la performance di Stefano Pacini, che nelle sue gare nei 50 e 100m rana ha conquistato il primo posto con punteggi tabellari alti sopra i 900 punti.

Ottime prestazioni anche da parte dei senatori del team gialloblu Salvatore Deiana, Diego Zamorani e Fulvio Tubino che si sono cimentati e divertiti a gareggiare in competizione non proprie portando comunque ottimi risultati, senza dimenticare Emanuele Costa nei 400 e 100 stile libero.