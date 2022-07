Nuoto e pallanuoto – Tempo di “camp” a Lerici

Lerici – Archiviato il brillante ritorno della Coppa Byron con la 39.a edizione, l’attività (e l’attivismo) della Ssd Lerici Sport non si ferma, è ormai alle porte infatti quel “Camp di pallanuoto e sincro” a cui si lavora da mesi: come ricorda lo stesso presidente lericino, Alessandro Sammartano, che non manca mai di porre l’accento sull’impegno che un certo tipo di eventi richiede. “Teatro” ovviamente le piscine comunali “Cicci Rolla”; dal 27 Luglio al 3 Agosto prossimi.

Nel “pacchetto” vitto e alloggio in “camping” per chi arriva da altre città, trasferimenti da e per il camping e da e per i luoghi delle escursioni, escursione in traghetto all’Isola Palmaria e kit con maglia e cappello più sacca. Prevista anche una partita di pallanuoto e una esibizione di nuoto sincronizzato.

Nel programma due ore d’allenamento alla mattina e altre due serali, rispettivamente dalla 8 alle 10 e dalle 19 alle 21. Pranzo a mezzogiorno, attività alternative alle 15, cena alle 21.30.

Nello staff d’insegnanti Andrea Pisano, per 11 anni nazionale italiano di pallanuoto con 300 presenze, la partecipazione a 2 Olimpiadi, a 3 Mondiali con un 2.o posto e a 5 Europei con 2 terzi posto…da allenatore una Coppa Len e 11 titoli italiani giovanili. Altresì Anna Bonito, allenatrice di nuoto sincronizzato della Rn Florentia, con 20 Campionato Italiani Assoluti alle spalle. E ancora Mario Sinatra che in campo pallanuotistico femminile vanta nel proprio bagaglio uno scudetto, una Coppa Len e 17 scudetti a livello giovanile, infine non può mancare l’odierno allenatore del Lerici Sport in Serie B Andrea Sellaroli. Questi 6 volte scudettato in ambito giovanile.

Per l’iscrizione, che costa 550 euro con il pernottamento e 350 senza, si si può informare al numero di telefono 347 – 9654103 oppure alla e-mail sll@hotmail.it.