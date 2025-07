Nuoto, Coppa Byron alla 42^ edizione

Non poteva mancare anche nel 2025 quella che è la competizione più longeva, Palio del Golfo a parte ovviamente, del Golfo dei Poeti. A Lerici riecco difatti la Coppa Byron, domenica 27 Luglio, articolata in 2 appuntamenti: la Next Gen alle ore 8.15 col ritrovo per i più piccoli e la “classica” (giunta alla 42.a edizione) alle 9 con la “punzonatura” per i più grandi. Per un totale di circa 140 iscritti. I fondisti però partiranno alle 14.30 dalla spiaggetta di Portovenere per arrivare alla diga foranea e quindi approdare a Lerici davanti all’ Hotel Shelley dopo 8 chilometri. Premiazioni alle 17.30 circa, nella nuova Piazza Tarabotto, dove è stato allestito il villaggio di questa Coppa, premi ai primi tre assoluti fra uomini e donne del circuito Usip e ai primi tre delle categorie Master nonché al lericino meglio classificato; altresì ai nuotatori più giovani, a quelli più longevi, ai quelli più volte presenti alla Byron.

Organizzatore una volta di più il Lerici Sport, con quel Riccardo Virdis capitano dei “Coccodrilli” della pallanuoto locale il quale partecipò l’anno scorso, responsabile soprattutto della parte “senior”. Più dedita alla competizione comprendente i nati dal 2011 in poi, che arriva alla edizione numero 3, invece quella Marta Pellegri al commiato da parte sua dalla pallanuoto femminile in cui era a sua volta una colonna rossoblu. Qui partenza alle 9.30 dall’ Hotel Shelley e delle Palme, circuito di un chilometro, mentre di fronte agli scoglietti il Lerici Sport offrirà un saggio delle discipline che il club porta avanti. Qua l’obiettivo è di cominciare ad avvicinare i bimbi e i ragazzini alla competizione vera e propria dell’occasione.

Mentre il proposito generale è quello di avvicinare ulteriormente l’evento alla città, per questo le operazioni tradizionali come appunto la cosiddetta punzonatura, sono previste in Piazza Tarabotto e comunque lungo la passeggiata.